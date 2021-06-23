【職場熱話】討人厭同事見工面試 遇現上司姐姐 懵然不知狂數上司 網民：神仙都幫你唔到

轉工最怕被問：「你為什麼離開舊公司？」，這種時候求職者需要注意自已的回答了。一個不小心說錯話，輕則不被聘用，重則自己的名聲在行業中一落千仗。近日有網民於網上討論區發文，指同事在面試時狂數現任上司。



網民經歷：

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不少網民亦跟着樓主一同嘆氣，指同事真的不懂做人。職場禁忌是面試千萬不能說前公司的壞話，同事連這個道理都不懂，死得不冤！而且真的想說明前公司對自己不好的話，應該有技巧地說，網民直批同事：「做人唔醒目,神仙都幫你唔到」

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有人覺得是事實就不怕被說出來了，但馬上被網民反駁，指社會說的是現實而不是事實。

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有網民教路，指被問離開公司的原因應該要回答：「雖然這幾年自己盡心盡力為公司找到很多生意，但公司近年開始走下坡，擔心不能做到退休，所以想有更好的發展。」

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責任編輯：張瑋婷