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【Google程式】Google App不斷彈出「停止運作」警告訊息　一招暫時解決相關問題

科技 15:22 2021/06/22

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有不少Android手機用戶今（22日）投訴，手機不斷出現「Google不斷停止運作」的警告訊息，就算重新開機後，Google的警告通知依然會不斷彈出，嚴重干擾日常使用。

Google應用程式近日發生嚴重問題，有不少Android手機用戶今（22日）投訴，手機不斷出現「Google不斷停止運作」的警告訊息，就算重新開機後，Google的警告通知依然會不斷彈出，嚴重干擾日常使用。

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根據外媒Android Authority報道以及讀者匯報，今早起Android手機一直跳出「Google不斷停止運作」的訊息，就算強制關閉Google程式，以及重新開機也不能解決問題，且仍舊會頻繁且不定時跳出警告。

    點擊圖片放大

惟目前Google尚未對此進行任何回應。Android Authority報道指，相信是次問題是Google App更新檔所致，因此想要暫時解決問題，Android Authority就建議用家可以選擇移除更新來解決。但若仍無法恢復正常，用戶也可暫時停用Google，甚至移除程式，等待系統恢復正常。

至於iOS版本Google App，雖然未有受到通知不斷彈出而影響，現時仍可運作或搜尋。但個人動態則無法順利顯示或更新，資訊偏向舊聞。

Google相簿測試新功能　可按內容類型快速搜尋

責任編輯：曾曉汶

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