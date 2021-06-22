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【電子消費券】HKTVmall夥AlipayHK推全單九折優惠 消費券用戶享滿$300減$20

股市 15:16 2021/06/22

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AlipayHK與HKTVmall合作推全單九折優惠 消費券用戶享滿300減20

5000元電子消費券登記在即，香港電視 （01137） 旗下的HKTVmall、電子消費券營運商AlipayHK公布，達成合作協議，HKTVmall即將加入AlipayHK作為新的付款方式，並配合政府派發5000元電子消費券的時機，若透過AlipayHK領取消費券的用戶，選擇其獨家優惠，在HKTVmall可享購物滿300元減20元的優惠。

領取電子消費券須知

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【電子消費券】AlipayHK推出逾10億元獎賞，詳看【下一頁】

AlipayHK表示，為達到刺激電子商務及推動電子支付兩大目標，公司與HKTVmall聯手推出「折上折」優惠。推廣期內，於AlipayHK內提前領取HKTVmall專屬優惠券，可享無門檻全單九折優惠。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，藉著消費券之勢，是次合作將進一步加速本地電子商貿和流動支付發展，而在方便消費者購物之餘，同時能協助中小企渡過難關，有助更好服務我們的用戶和刺激消費。

相關文章：【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）

【HKTVmall】港視7年內專攻技術服務、淡化網購營運？　王維基急澄清「絕對無意退出網購」

記者：梁安琪

港股 香港電視（01137） 電子商貿 電子消費券 HKTV 電子支付 支付寶
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