【電子消費券】AlipayHK與HKTVmall合作推全單九折優惠 消費券用戶享滿$300減$20

▲ AlipayHK與HKTVmall合作推全單九折優惠 消費券用戶享滿300減20

AlipayHK宣布與香港電視 （01137） 旗下的HKTVmall達成合作協議，HKTVmall即將加入AlipayHK作為新的付款方式，並配合政府派發消費券的時機，若透過AlipayHK領取消費券的用戶，選擇其獨家優惠，可享購物滿300元減20元的優惠。

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Alipay表示，為達到刺激電子商務及推動電子支付兩大目標，公司與HKTVmall聯手推出「折上折」優惠。推廣期內，於AlipayHK內提前領取HKTVmall專屬優惠券，可享無門檻全單九折優惠。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，藉著消費券之勢，是次合作將進一步加速本地電子商貿和流動支付發展，而在方便消費者購物之餘，同時能協助中小企渡過難關，有助更好服務我們的用戶和刺激消費。

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記者：梁安琪