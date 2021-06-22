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【美股分析】料大市現10%至15%回調 景順指跌市是撈底良機

股樓投資 19:32 2021/06/22

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景順全球首席策略師Kristina Hooper接受《CNBC》訪問時指，美股將出現10%至15%的調整。她解釋，市場正處於不穩定時期，因已很久沒有看到股市出現大型拋售，同時聯儲局亦在近日的議息會議中轉軚，而一般當市場氣氛由聯儲局主導時，總會看到風險。

【美股焦點】MicroStrategy再斥5億美元買比特幣　股價大跌近一成

雖然她警告後市短期充滿風險，但Hooper仍然看好整體股市表現。即使股市突然下挫亦會在經濟復甦預期下快速重整升勢，因此她計劃趁跌市逢低買入。她說一旦看到股市下跌下跌8至10%，這將會是投資者期待已久的投資機會，又指經濟復甦相關的周期股及小型股將於下半年跑贏增長股。

但她指持有增長股亦有其優勢，尤其是大型科技股將有在未有1至3年有出色表現，但短期內，隨著聯儲局逐步縮減資產負債表，增長股短期內或飽受壓力。

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撰文 : 林展鋒

買入 撈底 經濟 市盈率 美股 美國聯儲局 議息

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