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【美股焦點】MicroStrategy再斥5億美元買比特幣　股價大跌近一成

股樓投資 15:50 2021/06/22

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本周一（21日）比特幣大跌之際，MicroStrategy（MSTR）宣布再次買入1萬餘枚比特幣，合共持有比特幣超過10萬枚。惟MicroStrategy的大手加持未有起到明顯效果，受比特幣價格大跌拖累，MicroStrategy股價周一挫9.7%。

MicroStrategy周一表示，公司最新買入了13,005枚比特幣，包括交易費用與其他開支在內，耗資4.89億美元，每枚均價37,617美元。截至本周一，MicroStrategy總計持有105,085枚比特幣，總值大約為27.4億美元，平均每枚購入價為26,080美元。

近期內地政府屢次出手打擊比特幣挖礦活動，據報本周一凌晨四川省所有「礦場」遭集體斷電，而四川省是世界最大的比特幣「礦工」聚集地之一，當地挖礦活動暫停，料將大幅影響比特幣算力，本周一比特幣價格再次下跌，一度觸及31,308美元。

另外內地亦禁止比特幣炒作交易，本周一人行表示，已經約談包括工商銀行（01398）、農業銀行（01398）、建設銀行（00939）在內的多間銀行、以及支付寶等支付機構，要求全面排查客戶，找出涉及加密貨幣交易所及場外交易商的帳號，並切斷其資金支付途徑。

【大行點睇】高盛上調中電信目標價　料明年股息率高達10%　為三大中資電訊股中最高【下一頁

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编辑：李勝男

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