【歐國盃】蘇格蘭中場確診 英格蘭兩將要隔離

歐洲國家盃D組次輪上演英國「內戰」，蘇格蘭對陣英格蘭，雙方最終以0比0打成平手。但蘇格蘭有球員在賽後確診，隊友更即時刪除一同打乒乓球的影片。兩名英格蘭球員亦因有親密接觸而需要隨離，三人相信會缺席香港時間周三凌晨舉行﹑D組最後一輪賽事。

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勇奪上場賽事最佳球員的蘇格蘭中場基摩亞（Billy Gilmour）周一（21日）確診，蘇格蘭足總聲稱，球隊沒有人與基摩亞曾緊密接觸，基摩亞已展開為期10日的自我隔離。陣中其他球員亦已檢測，未有發現其他人確診。

效力利物浦的左後衛羅拔臣（Andrew Robertson）曾在社交平台上傳一段，自己及隊友與基摩亞打乒乓球的短片，但基摩亞確診消息傳出後便迅速刪除。

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與基摩亞同屬車路士隊友的英格蘭中場曼治（Mason Mount）及後衛捷維爾（Ben Chilwell），上場賽後被影到與基摩亞在場邊「密斟」。基摩亞確診後，兩人亦有接受檢測，同屬陰性反應結果。英格蘭其他球員在周一亦接受賽前檢測，並無發現有人感染。

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英格蘭足總周一表示，按照防疫要求已安排曼治及捷維爾自我隔離。英格蘭教練修夫基（Gareth Southgate）表示，目前仍未知兩人能否上陣，參與對捷克的最後一輪小組賽，仍有待英格蘭公共衛生署（Public Health England，PHE）的決議。

由於已完成小組賽的小組中，有兩隊第3位球隊僅得3分，英格蘭與今場對手捷克已有4分，提前鎖定出線席位。蘇格蘭若擊敗克羅地亞，亦可以小組第3晉級淘汰賽。

責任編輯：吳漢培