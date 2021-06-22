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【大行點睇】訂閱模式提高長遠盈利可見度 大和提高金蝶目標價

股樓投資 14:43 2021/06/22

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大和發表報告，指金蝶國際 （00268） 管理層表示公司維持雲收入今年增長指引在40%至45%，2020年至2023年整體收入複合年均增長率的目標為25%以上。公司指，疫情後各行業均在復甦階段，5月公司重整旗下金蝶雲蒼穹品牌，最新版本包括人工智能及開放源碼等。

大和認為金蝶現時滲透至大型及超大型企業仍然是挑戰，品牌正在推廣階段，需要加強直接銷售能力。該行認為公司的訂閱模式，有助改善公司長遠收入的透明度。

大和提高公司2020年至2023年收入的預測，目標價亦由25元升至28元，評級維持「持有」。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 銷售 金蝶國際（00268）

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