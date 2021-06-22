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【大行報告】汽車電池需求強勁 碳酸鋰價格第三季將進一步上升 大和重申贛鋒鋰業買入評級

股樓投資 14:50 2021/06/22

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Tesla（美：TSLA）概念股贛鋒鋰業（01772）獲大和唱好，指公司在產能提升及價格上升的支持下，重申對其「買入」評級，反映配股對每股盈利3.5%的攤薄效應後，仍將目標價由150元微升至152元，與現價計，仍有逾4成升幅。

大行對贛鋒鋰業投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
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該行指，贛鋒鋰業上游及下游業務同時擴張，加上管理層原先預期碳酸鋰價格於第二季會進一步下降，惟中國LFP汽車電池需求相當強勁，在此因素支持下價格未有出現下降，甚至預計於第三季將進一步上升。此外，自第三季起，氫氧化鋰供應緊張，公司預計長期合約價格將會因此反彈。

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記者：郭秀慧

汽車 概念 經濟 贛鋒鋰業（01772） 買入 目標價 每股盈利 Tesla 配股 大行報告

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