【理財通】基金公會：初期南下合資格基金約200隻　力爭早日放寬投資限制

▲ 投資基金公會（HKIFA）主席兼投資基金委員會主席鄒建雄（中）、行政總裁黃王慈明（右）。（陳國峰攝）

跨境理財通盛傳7月初啟動。香港投資基金公會（HKIFA）行政總裁黃王慈明表示，初期合資格產品約200隻，相信可以滿足內地投資者興趣。她又期望，隨著理財通計劃成熟，可以逐漸放寬合資格產品範圍、投資建議等規限，給予業界更大彈性。

根據業界了解，黃王慈明指，只要是香港註冊認可且風險評級屬中低風險的基金產品，便可供大灣區內地居民購買，目前合資格的基金數目約200至300隻。

由於毋須額外審批，基金公會主席兼投資基金委員會主席鄒建雄補充，合資格基金產品「理論上（理財通開通）首日已經可以買」。

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黃王慈明解釋，目前理財通限制分銷商或銀行不可於大灣區內，向內地客戶提供投資建議，意味內地客除非親身到港，否則香港只可負責執行投資指示，在目前中港仍未通關的情況下，她期望可以早日放寬限制。

就市場有意見將理財通與基金互認相比，憂慮初期投資反應或者欠佳。基金公會主席兼投資基金委員會主席鄒建雄回應時指，理財通與基金互認在對基金審批及投資團隊要求有別。

舉例而言，本身在香港註冊並已得到證監會批核的基金，已經符合理財通合資格產品範圍，而毋須如基金互認般逐隻審批，在流程上彈性更大且順暢。因此他預期，非常有信心理財通將會是具認受性及成功的互聯互通機制。

基金公會今年4月至5月期間，對1036名25歲或以上的大灣區內地居民進行調查，了解其投資取向。調查發現，內地居民期望投資香港基金產品每年回報中位數13%，而最大可承受虧損幅度則為8%。

鄒建雄承認，以理財通初期的中低風險產品回報相比，可能未必達到受訪者所期望的回報水平，但理解理財通初期須在風險可控的情況下啟動，相信仍然有吸引力。

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記者：趙穎妍