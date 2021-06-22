【Facebook】Facebook仿Clubhouse　推語音實況聊天室

▲ Facebook宣布推出新功能語音實況聊天室Live Audio Room，讓用戶可以收聽廣播或加入聊天室進行實時對話。

即時聊天應用程式Clubhouse爆紅，令各社交平台紛紛開發類似功能，繼Spotify近日首推語音社交平台 Greenroom ，Facebook亦宣布推出新功能語音實況聊天室Live Audio Room，讓用戶可以收聽廣播或加入聊天室進行實時對話。

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Facebook週一（21日）宣布在美國推出新功能語音實況聊天室，讓用戶可以收聽廣播或加入俱樂部式的現場對話。Facebook應用程式負責人Fidjii Simo表示，美國知名人士和某些Facebook群組，已可在Apple iOS設備上創建實況聊天室，供美國用戶在平台上收聽。

與Clubhouse相似， Live Audio Rooms可讓公眾人物與多達 50 人發起實時對話，允許進入聊天室的聽眾數量沒有上限，而私人群組則不對公眾開放。此外，聊天室主持人還可在對話過程中顯示一個非營利組織或籌款活動，讓聽眾可在聊天時捐款或支持慈善活動。同時，Live Audio Rooms更引入新功能，例如當用戶朋友或追蹤者加入聊天室時會發出通知，以及實時字幕。

據外媒the Verge報道，Facebook計畫推出自己的Podcast功能，幫助用戶輕鬆找尋各種感興趣的Podcast節目，並且可直接在Facebook上收聽。其團隊表示，計劃在今年夏天推出自動字幕及剪輯功能，讓聽眾可以創建和分享他們最喜歡的Podcast，展現出Facebook向語音社交領域發展的野心。

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責任編輯：張凱琳