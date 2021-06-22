  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (二) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Facebook】Facebook仿Clubhouse　推語音實況聊天室

科技 18:45 2021/06/22

分享：

Facebook宣布推出新功能語音實況聊天室Live Audio Room，讓用戶可以收聽廣播或加入聊天室進行實時對話。

即時聊天應用程式Clubhouse爆紅，令各社交平台紛紛開發類似功能，繼Spotify近日首推語音社交平台 Greenroom ，Facebook亦宣布推出新功能語音實況聊天室Live Audio Room，讓用戶可以收聽廣播或加入聊天室進行實時對話。

【虛擬銀行】ZA Bank招募新血　需擅溝通愛探索新事物

Facebook週一（21日）宣布在美國推出新功能語音實況聊天室，讓用戶可以收聽廣播或加入俱樂部式的現場對話。Facebook應用程式負責人Fidjii Simo表示，美國知名人士和某些Facebook群組，已可在Apple iOS設備上創建實況聊天室，供美國用戶在平台上收聽。

與Clubhouse相似， Live Audio Rooms可讓公眾人物與多達 50 人發起實時對話，允許進入聊天室的聽眾數量沒有上限，而私人群組則不對公眾開放。此外，聊天室主持人還可在對話過程中顯示一個非營利組織或籌款活動，讓聽眾可在聊天時捐款或支持慈善活動。同時，Live Audio Rooms更引入新功能，例如當用戶朋友或追蹤者加入聊天室時會發出通知，以及實時字幕。

據外媒the Verge報道，Facebook計畫推出自己的Podcast功能，幫助用戶輕鬆找尋各種感興趣的Podcast節目，並且可直接在Facebook上收聽。其團隊表示，計劃在今年夏天推出自動字幕及剪輯功能，讓聽眾可以創建和分享他們最喜歡的Podcast，展現出Facebook向語音社交領域發展的野心。

【蘋果macOS】蘋果macOS 12 Monterey「AirPlay to Mac」新功能　非所有機型適用

【機迷熱話】《Cyberpunk2077》重新上架PS Store　惟PS4版本漏洞問題尚未解決

責任編輯：張凱琳

相關文章

【科技新知】MIT夥美軍研發智慧型纖維　可縫入衣服成穿載式裝置
今日
【科技新知】MIT夥美軍研發智慧型纖維　可縫入衣服成穿載式裝置
【網絡攻擊】黑客藉Google假冒文件進行網絡釣魚攻擊　偷取個人帳戶資料
2021/06/21
【網絡攻擊】黑客藉Google假冒文件進行網絡釣魚攻擊　偷取個人帳戶資料
【能源科技】Jeff Bezos投資核融合新技術　盼2025年落成示範工廠
今日
【能源科技】Jeff Bezos投資核融合新技術　盼2025年落成示範工廠
【華為動向】華為首款電動車進入量產階段　目標本年第4季度交付1000部汽車
2021/06/21
【華為動向】華為首款電動車進入量產階段　目標本年第4季度交付1000部汽車
【虛擬銀行】ZA Bank招募新血　需擅溝通愛探索新事物
2021/06/21
【虛擬銀行】ZA Bank招募新血　需擅溝通愛探索新事物

你可能感興趣

【科技新知】MIT夥美軍研發智慧型纖維　可縫入衣服成穿載式裝置
今日 12:32
【科技新知】MIT夥美軍研發智慧型纖維　可縫入衣服成穿載式裝置
【網絡攻擊】黑客藉Google假冒文件進行網絡釣魚攻擊　偷取個人帳戶資料
17:40 2021/06/21
【網絡攻擊】黑客藉Google假冒文件進行網絡釣魚攻擊　偷取個人帳戶資料
【能源科技】Jeff Bezos投資核融合新技術　盼2025年落成示範工廠
今日 11:04
【能源科技】Jeff Bezos投資核融合新技術　盼2025年落成示範工廠
Apple Facebook群組 Clubhouse Facebook 社交平台

上一篇文章

【家務機械人】豐田全新家務機械人　可分析透明或反光物件

下一篇文章

【空中的士】德國Volocopter試飛電動空中的士　擬2024年巴黎奧運投入服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用