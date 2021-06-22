【BNO移民英國】樓價再創新高 2015年來增長最強6月

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，港人一向熱愛磚頭，英國置業成為熱門話題。英國樓市繼續熾熱，按最新樓價數據，英國6月樓價再破頂，是2015年以來最大增長的6月。

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《衛報》報道，英國地產中介公司Rightmove數據顯示，英國全國物業6月按月平均漲價0.8%，至336,073英鎊（約363萬港幣），是連續3個月創新高，亦是自2015年以來錄得最大的6月增幅。

雖然樓價不斷破紀錄，但交投數目增幅則有所放緩。相較新冠疫情爆發前2019年數據，今年4月交投，較兩年前同期增加了45%，但5月增幅只有17%。

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Rightmove數據部門主管班尼斯特（Tim Bannister）表示，交投增長出現減退跡象，部分源於高樓價及放售樓盤數目跌至很低水平。他提到印花稅優惠快將結束，影響入市意慾。

不過，班尼斯特指出，Rightmove網站的流量及搜尋數量仍高企，反映仍有很大需求，指低息環境及印花稅假期均刺激需求。

英國樓價創7年新高 年增1成多 【下一頁】

英國印花稅假期將於6月底及9月底分階段結束，顧問公司Pantheon Macroeconomics首席英國經濟師圖姆斯（Samuel Tombs）預料，英國樓價將在9月再創新高，若之後政策優惠因素馬上反映，樓價10月會有顯著下降，全年增幅僅得1%。

責任編輯：李俊儀