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【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折

商業 14:10 2021/06/22

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HKTVmall將接受以AlipayHK付款。（AlipayHK提供圖片）

HKTVmall即將加入AlipayHK作為新的付款方式，配合政府派發電子消費券的時機，將會為AlipayHK用戶推出一系列購物優惠，包括無門檻全單九折優惠、折上折等。

【5000元消費券】電子消費券最快8月到手　各大商場優惠出擊谷銷情

AlipayHK與HKTVmall將攜手推出「折上折」優惠。推廣期內，於AlipayHK內提前領取HKTVmall專屬優惠券，可享無門檻全單9折優惠。以AlipayHK領取消費券之用戶，更可享購物滿300元，即減20元優惠。除此之外，更多優惠將會於7月陸續登場。

HKTVmall 行政總裁（香港）周慧晶表示，AlipayHK加入HKTVmall，可進一步加強客戶的多元化選擇和體驗。去年共有超過110萬名客戶於HKTVmall購物，而活躍用戶及瀏覽量亦穩步上升，她相信是次合作有助雙方吸納新的客戶群，並提升客戶轉化率。

【商場優惠】大埔超級城推出1折感謝月　兼有30間商戶半價禮券

【5000元消費券】WeChat Pay HK夥K11　推消費優惠獎賞　登記即獲40元K11專屬電子現金券

責任編輯：葉泳珊

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