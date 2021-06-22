【英國王室】最少10前職員指證欺凌 梅根準備攤牌反撃

有英國王室職員指曾受梅根欺凌，英國王室正調查事件，據悉有最少10名前王室職員預備提出證據，證明當年梅根曾有作出欺凌行為。外媒報道指，梅根已預備好逐一反駁王室職員的欺凌指控。

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英國《鏡報》報道指，據悉王室擔心內部調查前王室成員過於敏感，所以委託外界律師行調查事件。而獨立律師事務所已於3月開始調查，最少有10名前王室職員準備協助英國王室，就梅根（Meghan Markle）欺凌職員的獨立調查提出證據。

自欺凌事件傳出後，梅根至今仍未正式接受調查人員查問，但據悉梅根將會逐一反駁相關職員提出的欺凌指控，更要求王室就每項指控，逐點提供所有細節及詳情。

消息人士指，梅根已準備好與指責她涉及欺凌的兩名資深王室職員「攤牌」，並全面反撃指控。而王室亦非常認真地對待每一項指控，亦希望了解事情真相，確保所有人意見都被包括在調查之內。

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消息人士續稱，梅根堅持認為由於員工無法勝任工作，難以適應為她工作的壓力，亦無法理解她對員工的要求，只是雙方出現落差，絕不存在欺凌事件。調查報告原定在周三（23日）發表，如今梅根選擇「攤牌」，相信調查難在短時間內完成，預計或者到明年才會有調查結果出爐。

英國傳媒《泰晤士報》（The Times）3月初報道， 梅根於2018年作為英國王室成員期間，居住在肯辛頓宮（Kensington Palace）時曾趕走兩名個人助理，並損害第三名職員的自信心。 白金漢宮其後發表聲明，將就事件展開調查，強調「非常關注」（very concerned）相關指控，絕不容忍任何欺凌及騷擾行為。

責任編輯：郭麗明