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【汽車市場】全球汽車銷售回升 電動車成市場熱門

股樓投資 17:29 2021/06/22

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全球汽車銷售受新冠肺炎疫情影響，全球咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners） 近期發布了汽車展望報告，指出去年因疫情全球汽車銷量按年下滑1300萬輛，而今年會回彈至8300萬輛，並相信至2025年銷量才會回到9400萬輛頂峰。

有關報告指出，行業所有指標基本上恢復正常，總年收入甚至超過之前，報告另提到現時汽車業，特別是以軟件為核心的汽車，增加盈利能力關鍵在於互聯服務的經常性收入，例如Tesla要求用戶以3250美元額外解鎖10%電池續航里程。艾睿鉑亞太區汽車和工業業務負責人Stephen Dyer表示，假若高科技網絡公司跟傳統汽車企業合作會有作為，一方面高科技公司可提供語音系統等軟件技術，另一方面傳統汽車企業則可提供造車技術。

至於電動車方面，報告指出行業投資於一年內上漲41%，料2025年整個行業的投資總額將達到3300億美元。雖然目前對電動車行業的投資數年內不會獲回報，但仍有很多科技和工業行業會轉向發展電動車。

報告亦指出，電動車原材料現時正值歷史價高位，供應量的恢復速度會比預期慢，料到明年年底才會恢復至往年水平。艾睿鉑亞太區業務負責人Shiv Shivaraman表示，現時有很多汽車公司看好電動車市場，並正以高價格積極地爭取晶片。

【大行點睇】錦欣生殖收購雲南第二大試管嬰兒醫院　瑞信睇好上調目標價　料下半年集團仍有大型併購活動 【下一頁

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責任編輯 : 陳子謙

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