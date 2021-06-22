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【聯想集團】618銷售增長未見放慢    聯想股價有望低位反彈？

股樓投資 13:41 2021/06/22

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聯想集團 （00992） 公布618期間，全網銷售額突破75億元人民幣，在三大電商平台得到電腦數碼行業的26個榜單冠軍，其中官網銷售突破7.6億元人民幣，在京東電腦數碼實時榜上，遊戲台式機、遊戲本、一體機、台式機、輕薄本、遊戲本店舖、高端輕薄本、筆記本、筆記本店鋪、高性能輕薄本等拿到榜首。


聯想管理層早前透露，公司雲業務有望在本財年增長勝同業，隨著智能化的趨勢，需求及盈利增長較快，料在第三至第四季可達到收支平衡。另外，疫情亦帶動商業機構數碼轉型，因此成立方案服務業務，更能捕捉特別是中小企的轉型需求。


麥格理早前下調公司評級及目標價，主要是由於預計2022年財年個人電腦售價及銷售將不如預期，不過多間大行仍然維持看好甚至提高公司目標價，其中花旗指即使零部件供應短缺，個人電腦及手機業務的增長仍然強勁，公司去年度業績及指引均刺激市場信心，提高目標價至13.6元；美林證券亦指個人電腦需求強勁、企業個人電腦加快及移動與伺服器業務改善，因此同樣提高公司的盈利預測及目標價至13.5元。


現時公司周息率超過三厘，在科技板塊屬較高水平，公司股價隨大市跌至近1個月低位後今日反彈近3%，可觀望公司營運數據及銷售表現，能否再帶來驚喜。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 銷售 行業 聯想集團（00992）

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