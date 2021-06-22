  • 29°C
香港時間 : 2021622日 (二) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】港澳就通關安排展開商討 惟大行看淡復甦前景 瑞信全綫削濠賭股目標價

股樓投資 14:46 2021/06/22

分享：

本港與澳門正就縮短或減免隔離醫學觀察天數展開討論，惟多間大行仍調低澳門賭收預測，濠賭股全綫捱沽。其中，瑞信發表研究報告指，澳門賭業的復甦步伐或較預期慢，削多隻濠賭股目標價，更料市場將會陸續下調對行業預測。

該行指，澳門賭業復甦步伐慢過預期，主因2月及6月內地部份區域再次受疫情影響，料第二季博彩收益按季或僅升4%，並預期即使與香港的關口重開，但往來人數或會受限，及有打針等限制，帶來的效益或不及預期，對博彩收益的貢獻只有約10%至15%，意義不大，而相關因素相信市場已早有預期。

瑞信對濠賭股最新投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +6
    +5

該行又指，「五一」黃金周的賭收數據確有驚喜，然而在非假日賭收表現卻令人失望，因此休閒需求變得關鍵，但該業務旅客花費較細，同時毛利率與資運利用率亦相對較低。該行下調今年賭收預測，料今年只回復至2019年水平的40%，不及早前預期的46%，同時調低濠賭股2021至2023年的EBITDA約3%至23%，目標價亦削2%至8%，行業中相對地較看好金沙中國（01928）、澳博（00880）及銀河娛樂（00027），均給予「中性」評級，目標價分別由36元、10元及69元，下調至33.3元、9.5元和65.4元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

疫情 EBITDA 博彩 經濟 目標價 澳門 銀河娛樂（00027） 行業

上一篇文章

【大行報告】汽車電池需求強勁 碳酸鋰價格第三季將進一步上升 大和重申贛鋒鋰業買入評級

下一篇文章

【大行點睇】訂閱模式提高長遠盈利可見度 大和提高金蝶目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目