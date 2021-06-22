【大行點睇】港澳就通關安排展開商討 惟大行看淡復甦前景 瑞信全綫削濠賭股目標價

本港與澳門正就縮短或減免隔離醫學觀察天數展開討論，惟多間大行仍調低澳門賭收預測，濠賭股全綫捱沽。其中，瑞信發表研究報告指，澳門賭業的復甦步伐或較預期慢，削多隻濠賭股目標價，更料市場將會陸續下調對行業預測。

該行指，澳門賭業復甦步伐慢過預期，主因2月及6月內地部份區域再次受疫情影響，料第二季博彩收益按季或僅升4%，並預期即使與香港的關口重開，但往來人數或會受限，及有打針等限制，帶來的效益或不及預期，對博彩收益的貢獻只有約10%至15%，意義不大，而相關因素相信市場已早有預期。

瑞信對濠賭股最新投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

該行又指，「五一」黃金周的賭收數據確有驚喜，然而在非假日賭收表現卻令人失望，因此休閒需求變得關鍵，但該業務旅客花費較細，同時毛利率與資運利用率亦相對較低。該行下調今年賭收預測，料今年只回復至2019年水平的40%，不及早前預期的46%，同時調低濠賭股2021至2023年的EBITDA約3%至23%，目標價亦削2%至8%，行業中相對地較看好金沙中國（01928）、澳博（00880）及銀河娛樂（00027），均給予「中性」評級，目標價分別由36元、10元及69元，下調至33.3元、9.5元和65.4元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧