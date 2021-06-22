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【空中的士】德國Volocopter試飛電動空中的士　擬2024年巴黎奧運投入服務

科技 18:30 2021/06/22

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近日德國公司Volocopter就在布爾歇機場（Le Bourget Airport），為旗下的電動空中的士，進行了首次試飛，並稱電動空中的士的目標是在2024年巴黎奧運提供服務。

空中的士有望成為未來解決地面交通問題的新方案，近日德國公司Volocopter就在布爾歇機場（Le Bourget Airport），為旗下的電動空中的士，進行了首次試飛，並稱電動空中的士的目標是在2024年巴黎奧運提供服務。

【空中的士】3年內日本國內推出　日航夥Volocopter籌備空中的士服務

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由德國初創企業Volocopter研發的電動空中的士，昨（21日）在布爾歇機場進行試飛表演。電動空中的士在空中試飛了約500米，時速達30公里，飛行高度約30米。Volocopter行政總裁Florian Reuter表示，這部電動空中的士可容納兩位乘客，設有一個行李艙。

Reuter也提及，預計會在2024年巴黎奧運會上正式投入服務，而飛行的士服務最初將由一名持有執照的飛行員駕駛，以遵守現有法規，不過該企業希望未來的士能全自動飛行，毋需飛行員駕駛。

除了德國企業外，日前韓國現代汽車（Hyundai Motor Co）和美國通用汽車（General Motors）也相繼表示，該企正在積極開發可以在空中移動的飛行車。現代汽車提及，空中的士服務有望於2025年前成真。

【飛行車】現代、通用汽車推進飛行車研發　最快2025年提供空中的士服務

責任編輯：曾曉汶

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