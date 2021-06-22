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【港交所388】花旗降港交所評級兼削目標價　港股成交弱、新股少、MSCI A股期貨合約推出無期

股市 13:35 2021/06/22

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花旗指，港交所今年預測市盈率約45倍，估值並不吸引。

港股第二季成交明顯減少，券商花旗認為，港交所 （00388） 第二季日均成交（ADT）已回落至1520億元，與該行預期相若，但互聯互通的增長弱於預期，加上新股上市活動降溫，限制未來成交潛在上升的空間，同時MSCI A股期貨發行時間推遲至2022年，港交所短期盈利的能見度有限。

科技股弱累港股成交

花旗指，港交所今年預測市盈率約45倍，估值並不吸引，因此調低港交所評級，由「買入」降至「中性」，目標價亦調低14%至490元。該行稱，港交所6月底前股價仍有下行風險，但若科技股買賣交易增加、MSCI A股期貨獲批或市場情緒轉好，股價仍有機會上揚。

港交所CEO歐冠昇指公司仍有三大獨有優勢，詳見【下一頁】

據花旗數據，港交所第二季日均成交按季減少32%，按年則升35%，成交量在各個領域均見倒退，主要由於科技股走勢疲弱，累成交減少。

其中，港股通（南下）及滬深股通（北上）的日均成交，分別為350元及1010億元人民幣，按季減少21%及44%。第二上市新股的日均成交按季亦跌五成至86億元，佔港交所總成交約6%，低於首季的8%。

港第二季不足十隻新股上市

新股集資方面，花旗稱，第二季不足十隻新股上市，明顯少於首季的30隻，目前仍未清楚部分著名的新股如字節跳動，最終會在香港或美股上升。

港交所成立上市營運管治委員會，詳見【下一頁】

至於衍生工具交易，4至5月衍生工具成交按季及按年分別減少28%及6%，而MSCI期貨合約的成交亦因與加坡交易所的激烈競爭而低迷，基於A股市場波動性偏高，MSCI A股期貨合約仍未有獲批時間表。

花旗因應最新成交數據及投資收入減少，調低港交所2021至2023年盈利預測2%至7%，並撤銷最牛情景預測，以反映市場情緒回復正常化，490元的目標價是基於今年日均成交約1700億元的預測，意味今年預測市盈率約48倍。

相關文章：【港交所388】港交所網站披露易中午一度無法聯接　全球多家機構網站同時段出事（第二版）

相關文章：【港交所21年】林鄭月娥：香港仍是可靠及抗壓力強的國際金融中心　歐冠昇感謝李小加貢獻

 

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 香港交易所（00388） 字節跳動 第二上市 香港交易及結算所有限公司 港股通 深股通 目標價 期貨

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