【英國疫情】再新增過萬確診 不排除冬季封城

英國的新冠肺炎疫情再度反覆，周一再有過萬人確診，按周上升37%，連續6日超過9,000人感染。雖然英國死亡人數亦有所上升，但增幅不及確診人數，有指是因新冠疫苗發揮作用。英國首相約翰遜則表示，不會排除冬季封城的可能性。

英國住院患者兩周增46% 仍遠低於上兩波疫情 【下一頁】

英國周一（21日）新增10,663人確診，5人染疫死亡。確診人數按周上升37%，死亡人數亦增加2人。雖然確診人數出現激增，但死亡人數並未隨之急速上升。英國媒體《鏡報》（Mirror）分析，認為接種新冠疫苗有助防止重症。

約翰遜（Boris Johnson）周一表示，拒絕排除冬季封城可能。他認為，現時不能斷言英國不會出現部分始料未及的新疾病或事件。約翰遜亦強調，疫苗對多個變種病毒都有效，仍然認為7月19日可以如期解封。

英政府不覺可提早解封 促謹慎對待疫情 【下一頁】

約翰遜早前宣布，7月19日解封前會為所有英國成年人接種最少1劑疫苗，其中3分之2會完成2劑接種。截至周一，英國有近4,313萬人接種了1劑疫苗。當局周日（20日）亦指有59.5%成年人完成2劑疫苗接種。（編按：59.5%並不反映整體完成接種疫苗比率，部分英國人打1劑強生疫苗已完成接種）。

責任編輯：李俊儀