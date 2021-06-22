【Bitcoin】薩爾瓦多反對派稱新比特幣法或違憲　擬推翻將比特幣納入法幣決定　

▲ 薩爾瓦多早前將比特幣bitcoin納入該國法定貨幣。

薩爾瓦多早前將比特幣納入該國法定貨幣，引起國際貨幣基金組織（IMF）、國際清算銀行等機構關注。外電最新消息指，薩爾瓦多部分民眾擬聯合當地反對派政黨法拉本多‧馬蒂民族解放陣線（Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional，簡稱FMLN），以近月通過的比特幣法案（Bitcoin Law）涉違反國家憲法為由，向法院提出訴訟，推翻原先把比特幣納為法定貨幣的決定。

世界銀行拒絕為薩爾瓦多提供比特幣技術援助，詳見﹕【下一頁】

當地媒體報道指，當地市民、案件原告Óscar Artero在FMLN陪同下，向媒體表示，比特幣法案並沒有周詳考慮到法例對國家的負面影響，在法案通過前，法案內容亦未有與立法機關的代表進行詳細溝通，法案在「欠缺法律根據及基礎」的情況下通過，因此，他希望當地最高法院能夠推翻比特幣法案。

當地有律師意見認為，政府可能因為不知道如何實施比特幣法（Bitcoin Law），因此擬暗地裡進行一項策略，希望尋求法院宣佈它違憲。

薩爾瓦多工商會（Camarasal）早前進行一項調查，在逾千份有效樣本中，近9成受訪者表示，加密貨幣不應作為強制流通的貨幣，而有35%受訪者認為，比特幣被納入法定貨幣後，人民會因此不信任法定貨幣體系。另有82.5%受訪者表示，不想收到比特幣匯款。

據Coindesk數據，比特幣現報32,572美元，24小時跌幅達4.2%。

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編輯﹕賴奕羚