【新冠疫苗】分享計劃多難關 美國月內或難完成交付

▲ 普薩基指美國希望盡快分享更多疫苗。

美國總統拜登（Joe Biden）早前宣布，向全球多個國家及地區分享新冠疫苗。美國白宮周一（21日）公布更多詳情，早前優先分享的2,500萬劑外，剩餘的5,500萬劑中多會透過新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）或直接分享。但華府承坦承，計劃面對重重障礙，或難在月內完成。

【新冠疫苗】菲律賓威脅以罰谷針 杜特爾特：打針坐監自己揀 【下一頁】

白宮公布剩餘疫苗的分享計劃，5,500萬劑中有近75%會透過COVAX分發，拉丁美洲將有約1,400萬劑，亞洲將有約1,600萬劑，非洲將有約1,000萬劑。美國會按照地區優先順序，向多個國家及地區分享餘下約1,400萬劑疫苗。

▼ 點擊圖片放大 +2

然而，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）坦承，疫苗分享計劃面對眾多難題，可能無法在7月前完成。普薩基表示計劃正面臨重大物流挑戰，同時亦要與接收國家及地區分享疫苗安全及規管資訊，部分地區甚至有語言障礙問題。普薩基指白宮會盡最大努力，盡快分發更多疫苗。

【新冠疫苗】美NFL球員堅拒接種 寧可退役 【下一頁】

中國外交部早前曾回應美方分享疫苗一事，發言人汪文斌表示，美方之前一直說美國的疫苗要優先用於美國百姓的接種。現在美方提出來，要向COVAX捐贈疫苗，中方希望美方的承諾能盡快付諸行動。

汪文斌介紹道，在自身需求十分巨大，疫苗供應十分緊張的情況下，中方盡其所能向80多個急需的發展中國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗，迄今已向國際合作夥伴供應了3.5億劑疫苗，是世界上對外提供疫苗最多的國家。中方也已宣布向新冠肺炎疫苗實施計劃首批提供1000萬劑疫苗，明確用於發展中國家的急需。

責任編輯：吳漢培