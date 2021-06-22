【當炒股】受惠國貨熱潮體育用品股造好 特步升逾半成創新高、安踏曾升2%

▲ 受惠國貨熱潮及多項體育賽事來臨，體育用品股造好

內地電商大型促銷活動落幕，國產體育品牌表現造好，再加上近期有多項國際體育賽事陸續舉行，包括歐國盃、溫網以及東京奧運等，多隻體育用品股造好，當中特步 （01368） 創歷史新高，361度 （01361） 曾升近一成。

特步 （01368） 最多升逾半成，高見14.08元，創歷史新高，中午收市報13.62元，升3.2%；361度 （01361） 開市後抽升近一成，最高見4.46元，中午收報4.31元，升5.1%；安踏 （02020） 今早一度升逾2%，高見177元，中午收市報175.5元，升1.2%；李寧 （02331） 先跌后回升，中午收市報82.1元，升1.2%。

另外，招銀國際發表報告指，受惠國貨熱潮，再加上安踏旗下多個品牌的盈利有強勢增長，雖然現時基數頗高，但4至5月的零售銷售仍在快速增長，因此維持對安踏的「買入」評級，目標價上調至198.84元。

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記者：梁安琪