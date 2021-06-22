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【當炒股】受惠國貨熱潮體育用品股造好 特步升逾半成創新高、安踏曾升2%

股市 12:48 2021/06/22

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受惠國貨熱潮及多項體育賽事來臨，體育用品股造好

內地電商大型促銷活動落幕，國產體育品牌表現造好，再加上近期有多項國際體育賽事陸續舉行，包括歐國盃、溫網以及東京奧運等，多隻體育用品股造好，當中特步 （01368） 創歷史新高，361度 （01361） 曾升近一成。

特步 （01368） 最多升逾半成，高見14.08元，創歷史新高，中午收市報13.62元，升3.2%；361度 （01361） 開市後抽升近一成，最高見4.46元，中午收報4.31元，升5.1%；安踏 （02020） 今早一度升逾2%，高見177元，中午收市報175.5元，升1.2%；李寧 （02331） 先跌后回升，中午收市報82.1元，升1.2%。

另外，招銀國際發表報告指，受惠國貨熱潮，再加上安踏旗下多個品牌的盈利有強勢增長，雖然現時基數頗高，但4至5月的零售銷售仍在快速增長，因此維持對安踏的「買入」評級，目標價上調至198.84元。

相關文章：【ET開市直擊】熱辣辣睇球賽 體育用品股係至愛？陳偉聰（Jason）為你分析（歡迎預先留言問股）

【港股市況】恒生指數半日微升不足1點　三桶油造好中石油升逾6%破頂（不斷更新）

記者：梁安琪

港股 安踏體育（02020） 特步國際（01368） 體育賽事 李寧（02331） 361度（01361） 體育用品股

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【美股動態】道指期貨續升近百點　納指期貨升0.1%（不斷更新）

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