【新股IPO】歸創通橋醫療2190近44萬人認購　凍資近3100億、上限定價

▲ 歸創通橋2190擬7月5日掛牌。

歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190） 周二（22日）招股以來反應熱烈。據報，是次招股吸引近44萬人認購，凍資近3100億元，公開認購倍數近1200倍。外電引述消息指，歸創通橋將以招股價上限42.7元定價，預期集資約25.6億元。公司將於7月5日掛牌。摩根士丹利和中信證券為聯席保薦人。

歸創通橋國際配售反應熱烈，已決定提前截飛，多家長線基金都參與認購。綜合各大券商數據，歸創通橋醫療暫時孖展錄得1016.9億元，超額認購近395.9倍。

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歸創通橋醫療科技簡介​​​​​​

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歸創通橋醫療科技為中國綜合醫療器械公司，主要從事神經、外周血管介入醫療器械，公司著名基石投資者包括博裕資本、富達。

歸創通橋醫療科技計劃發行6000萬股，集資最多25.6億元，招股價介乎39.8元至42.7元，一手（500股）入場費為21565.2元，預計將於7月5日掛牌。

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編輯﹕賴奕羚