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【新股IPO】歸創通橋醫療2190次日招股　孖展暫錄815億元超購317倍、據指國際配售多倍超購（不斷更新）

新股IPO 20:07 2021/06/23

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歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190）周二（22日）起招股。

歸創通橋醫療科技  （新上市編號：02190） 周二（22日）起招股，綜合各大券商數據，歸創通橋醫療暫時孖展錄得815.1億元，超額認購317.1倍。主要券商中，輝立借出148億元，耀才借出153億元，富途借出100.5億元，華泰借出103.8億元，華盛借出50億元。

市場消息指，歸創通橋首日招股，已獲得熱烈的反應。據悉國際配售方面認購火爆，在機構投資人有非常高的倍數超額認購，多家長線基金直接包銷。

歸創通橋醫療科技招股詳情﹕【下一頁】

歸創通橋醫療科技簡介​​​​​​

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歸創通橋醫療科技為中國綜合醫療器械公司，主要從事神經、外周血管介入醫療器械，公司著名基石投資者包括博裕資本、富達。

歸創通橋醫療科技計劃發行6000萬股，集資最多25.6億元，招股價介乎39.8元至42.7元，一手（500股）入場費為21565.2元，預計將於7月5日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

港股 醫療科技 歸創通橋—B（02190） IPO 集資 孖展

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