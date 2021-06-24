【新股IPO】歸創通橋醫療2190擬上限42.7定價　今截孖展、暫錄1016億元超購395倍（不斷更新）

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歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190） 周二（22日）招股以來反應熱烈，外電引述消息指，歸創通橋將以招股價上限42.7元定價，預期集資約25.6億元。綜合各大券商數據，歸創通橋醫療暫時孖展錄得1016.9億元，超額認購近395.9倍。主要券商中，耀才借出193億元，輝立借出173億元，華泰借出126億元，富途借出116.1億元，信誠借出112億元，華盛借出60億元。
消息指，歸創通橋國際配售反應熱烈，已決定提前關閉，多家長線基金都參與認購。
歸創通橋醫療科技招股詳情﹕【下一頁】
歸創通橋醫療科技簡介
歸創通橋醫療科技為中國綜合醫療器械公司，主要從事神經、外周血管介入醫療器械，公司著名基石投資者包括博裕資本、富達。
歸創通橋醫療科技計劃發行6000萬股，集資最多25.6億元，招股價介乎39.8元至42.7元，一手（500股）入場費為21565.2元，預計將於7月5日掛牌。
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編輯﹕賴奕羚