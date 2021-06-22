  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (二) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】歸創通橋醫療孖展超購近100倍暫錄257億元　據指國際配售多倍超購（不斷更新）

新股IPO 18:21 2021/06/22

分享：

歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190）周二（22日）起招股。

歸創通橋醫療科技  （新上市編號：02190） 周二（22日）起招股，綜合各大券商數據，歸創通橋醫療暫時孖展錄得257.7億元，超額認購99.6倍。主要券商中，輝立借出115億元，富途借出46.5億元，華泰借出45億元，華盛借出10億元。

市場消息指，歸創通橋首日招股，已獲得熱烈的反應。據悉國際配售方面認購火爆，在機構投資人有非常高的倍數超額認購，多家長線基金直接包銷。

歸創通橋醫療科技招股詳情﹕【下一頁】

歸創通橋醫療科技簡介​​​​​​

    點擊圖片放大
    +4
    +3

歸創通橋醫療科技為中國綜合醫療器械公司，主要從事神經、外周血管介入醫療器械，公司著名基石投資者包括博裕資本、富達。

歸創通橋醫療科技計劃發行6000萬股，集資最多25.6億元，招股價介乎39.8元至42.7元，一手（500股）入場費為21565.2元，預計將於7月5日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章﹕

【新股IPO】互聯網醫療平台醫脈通通過上市聆訊　擬集資約39億元

【新股IPO】德勤：港上半年IPO集資額全球第三 全年規模料逾4000億

【新股IPO】蘋果供應商伯恩光學擬來港上市 創辦人楊建文為全港第四富豪

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

港股 醫療科技 歸創通橋—B（02190） IPO 集資 孖展

上一篇文章

【新股IPO】越秀服務6626擬以下限定價　孖展超購2.8倍錄9億元

下一篇文章

【美股動態】道指期貨轉跌10點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）