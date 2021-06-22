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【機迷熱話】《Cyberpunk2077》重新上架PS Store　惟PS4版本漏洞問題尚未解決

科技 13:04 2021/06/22

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睽違半年，CD Projekt RED終宣布，Cyberpunk2077已正式重新上架PS Store，並承諾PS4版可於今年下半年免費升級為PS5版本。

CD Projekt RED旗下知名遊戲大作《電馭叛客2077（Cyberpunk2077）》，去年底推出不到一個月，因漏洞太多遭用家投訴，而從PlayStation Store（PS Store）下架停售。睽違半年，CD Projekt RED終宣布，Cyberpunk2077已正式重新上架PS Store，並承諾PS4版可於今年下半年免費升級為PS5版本。

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CD Projekt RED在社交媒體Twitter上宣布，Cyberpunk2077正式回歸PS Store發售，玩家現已可下載使用。不過官方表示，PS4版在PS4基本版主機上遊玩時，仍有可能部分漏洞問題尚未解決，或會遇到效能問題。CD Projekt RED稱將會持續改善遊戲在各平台上運作的穩定性，不過仍建議玩家暫時儘量在PS4 Pro或PS5主機上遊玩，可獲得最佳體驗。

該企又指，擁有PS4版本遊戲的玩家都將於2021年下半年免費獲得PS5次世代版本的升級。除此之外，CD Projekt RED上周也推出1.23版更新，修正多項漏洞及提升各平台運作效能。

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責任編輯：曾曉汶

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