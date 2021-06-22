▲ 【業績│內需股】中國旺旺去年多賺14% 末期息減少四成至1.46美仙

中國旺旺 （00151） 公布，截至3月底止全年純利增長13.9%至41.58億元（人民幣，下同），EBITDA升16.9%至66.78億元。旺旺末期息減少四成至1.46美仙，連同中期息0.65美仙，全年派2.11美仙。

旺旺收益增加9.5%至219.98億元，。其中米果大類因國內外疫情影響，減少0.5%；乳品及飲料類增12.2%，且下半年增速進一步加速；休閒食品類增14.6%，且上下半年均有雙位數增長。三大類產品保持著均分發展趨勢，米果及休閒食品類合計佔2020財年總收益比為49.5%，乳品及飲料類佔50.1%。

集團去年毛利升9.8%至106.05億元，毛利率升0.2個百分點至48.2%。期內銷貨成本升9.1%，但未來主要原物料如奶粉、包裝材料等價格的上漲亦將會對成本帶來影響。

旺旺指，去年新興渠道佔集團收益的佔比已達高個位數，並保持高速成長勢頭，是集團中長期收益增長的重要驅動力之一。2020財年B2C模式所得的收益增速超過70%，與傳統渠道之間形成互補互惠良性循環，帶動收益穩定增長。

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編輯：陳韻妍