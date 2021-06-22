【限聚令放寬】C類及D類餐廳共佔比約6%　餐飲業界：不放寬A類及B類等同沒有放寬

▲ 港府由本月24日起至7月7日期間，將再度放寬部份社交距離措施。（資料圖片）

港府由本月24日起至7月7日期間，將再度放寬部份社交距離措施，當中包括餐飲業和旅遊業。以餐飲為例，C類食肆只要員工最少打一針，入座率可以增至75%；D類食肆則只要員工完成接種疫苗並過14天，加上三分之二顧客打了一針，入座率可增至百分之百。

稻苗學會會長黃傑龍接受電台節目訪問時表示，現時C類餐廳不足1千間、D類則有19間，合共亦只佔全港所有食肆總數的5%至6%。他稱，若不放寬A類及B類餐廳，則等同沒有放寬。而今次放寬措施更屬「戰略放寬」，旨在令業界明白若要爭取放寬，必須鼓勵和接種疫苗。

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然而，黃又指，現時C類餐廳的員工，接種第一針疫苗後，在兩至三星期後陸續完成第二針，有條件成為D類餐廳。故對於業界的宴會場所，有重要意義。但實際運作或面臨困難，皆因賓客若被發現沒打針，有機會只能放下人情，而宴會主人家日後，亦要在請帖列明賓客需要打針。

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港澳磋商放寬出入境條件收緊 姚思榮：技術上需時處理

旅遊業方面，澳門政府曾表示，若香港連續14天沒有本地個案，將有條件磋商放寬港澳出入境措施，但昨日又改變為28天。旅遊業界立法會議員姚思榮稱，感到有點失望。但他認為技術上需時處理，同時要考慮避免太多人聚集在關口，輪候檢測。至於人數上，他稱，每日約5千人出入境會較合適。

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責任編輯：馬意文