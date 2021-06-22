▲ 【大行報告】瑞信看淡復甦之路 削多隻濠賭股目標價（附最新目標價一覽）

本港與澳門正在磋商縮減隔離天數，券商瑞信認為，受內地2月及6月疫情升溫影響，濠賭股甦之路較預期為慢，第二季博彩收益按季或僅升4%，加上往來人數或會受限，港澳通關帶來的效益或不及預期，預期對博彩收益的貢獻不及估計的增長10%至15%多。

澳門擬與港商討縮短隔離天數【下一頁】

「濠賭股仍面對結構性挑戰，而且參與者組合惡化，也限制了行業復甦的能力，除非中國已達至全面接種，情況或於明年下半年出現，否則濠賭股前景仍不明朗。」

瑞信對濠賭股最新看法

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瑞信稱，五一黃金周的賭收數據確有驚喜，但非假日賭收表現卻令人失望，而基於賭收下跌，休閒需求在非假日期間變得關鍵，但這些參與者的花費不僅較少，而且毛利率及使用率也偏低，金沙 （01928） 於第二季在強勁的大眾休閒需求帶動，料可提升市場佔有率，但美高梅 （02282） 、銀娛 （00027） 及新濠的市佔率或下降。

瑞信調低今年賭收預測，料今年賭收僅及2019年四成，低於原先估計的46%，市場則估計為45%至50%。瑞信並調低濠賭股2021至2023年EBITDA約3%至23%，目標價亦削2%至8%，相對偏好金沙、澳博 （00880） 及銀娛。

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編輯：陳韻妍