【恒大股價】外電﹕據報多間恒大債權銀行壓減貸款規模　恒大否認有關傳聞

▲ 恒大回應指，公司與各大銀行及金融機構的合作關係仍然正常，恒大亦否認債權銀行正在收緊對恒大融資支持的傳聞。

外電引述知情人士消息指，據報內地多間銀行擬進一步收緊對中國恒大 （03333） 的融資支持並壓減其貸款規模。截至中午收市，恒大報10.76元，跌0.37%，成交額達1.07億。

恒大傳本周還15億美元債，詳見﹕【下一頁】

報道指，知情人士透露，至少有三間債權銀行已決定，今年對恒大的貸款原則上到期不再續貸，而上述銀行在恒大今年5月底債券價格急跌前，已對恒大進行內部評估，作出不再為恒大續貸的決定。據報截去年6月底，該三間債權銀行對恒大的借款餘額為460億人民幣。消息人士亦稱，有銀行自今年起，已嚴控恒大的信貸額度。

該名消息人士亦指，7月1日為中國共產黨成立100周年紀念日，隨著7月1日臨近，出於政治考量，銀行並不希望近期出現任何會令金融系統不穩定的因素，因此選擇對恒大收緊其融資支持。

另外，報道表示，目前至少有一間信託將不再為恒大提供擔保的項目提供信貸貸款支持。

恒大回應指，公司與各大銀行及金融機構的合作關係仍然正常，恒大亦否認債權銀行正在收緊對恒大融資支持的傳聞。

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編輯﹕賴奕羚