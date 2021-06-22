  • 26°C
香港時間 : 2021622日 (二) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大股價】外電﹕據報多間恒大債權銀行壓減貸款規模　恒大否認有關傳聞

股市 12:40 2021/06/22

分享：

恒大回應指，公司與各大銀行及金融機構的合作關係仍然正常，恒大亦否認債權銀行正在收緊對恒大融資支持的傳聞。

外電引述知情人士消息指，據報內地多間銀行擬進一步收緊對中國恒大 （03333） 的融資支持並壓減其貸款規模。截至中午收市，恒大報10.76元，跌0.37%，成交額達1.07億。

恒大傳本周還15億美元債，詳見﹕【下一頁】

報道指，知情人士透露，至少有三間債權銀行已決定，今年對恒大的貸款原則上到期不再續貸，而上述銀行在恒大今年5月底債券價格急跌前，已對恒大進行內部評估，作出不再為恒大續貸的決定。據報截去年6月底，該三間債權銀行對恒大的借款餘額為460億人民幣。消息人士亦稱，有銀行自今年起，已嚴控恒大的信貸額度。

該名消息人士亦指，7月1日為中國共產黨成立100周年紀念日，隨著7月1日臨近，出於政治考量，銀行並不希望近期出現任何會令金融系統不穩定的因素，因此選擇對恒大收緊其融資支持。

另外，報道表示，目前至少有一間信託將不再為恒大提供擔保的項目提供信貸貸款支持。

恒大回應指，公司與各大銀行及金融機構的合作關係仍然正常，恒大亦否認債權銀行正在收緊對恒大融資支持的傳聞。

相關文章﹕

【恒大股價】內媒：遼寧省洽中國恒大入股盛京銀行　擬改大股東地位

【恒大股價】恒大債台高築再傳資金斷裂　彭博：許家印身家大縮水至不足200億美元

【恒大股價】中國監管機構傳要求銀行對其恒大風險敞口進行測試　恒大澄清：現金流穩健、將以自有資金償還94億境外債

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

港股 恒大物業（06666） 恒大汽車（00708） 恒大 中國恒大（03333）

上一篇文章

【當炒股】受惠國貨熱潮體育用品股造好 特步升逾半成創新高、安踏曾升2%

下一篇文章

【新股IPO】歸創通橋醫療2190招股　一手入場費21565元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高