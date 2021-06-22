【ESG】新冠疫情催化可持續投資意欲 富達料ESG領域成未來重要投資主題

▲ 新冠疫情催化可持續投資意欲 富達料ESG領域成未來重要投資主題

隨綠色能源、減碳排放、電動化等可持續議題討論漸起，企業ESG議題成為關注焦點。有投資機構調查發現，在新冠疫情促使下，亞洲區內有約六成人士希望以更可持續的方式進行投資及儲蓄，有一成受訪者已經投資於ESG有關領域。不過，有約46%的受訪者表示在實行時遇到阻礙，包括沒有工具或資訊以展開可持續儲蓄及投資。

富達國際全球企業管治及可持續投資主管陳振輝表示，未來對於ESG相關的投資產品有更大的信心，根據調查結果顯示，投資者更加關注的ESG議題包括阻止氣候變化、減少廢物或污染、可持續運用天然資源等，這些都將成為公司設計ESG產品的指標，而未來上述議題亦將成為整個亞洲的重要投資主題，期待市場會有更多ESG解決方案，以滿足投資者需求。

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富達國際（Fidelity International）早前訪問近1萬名亞洲區內的一般儲蓄者和投資者，發現約三分之一受訪者認為，可持續投資和良好回報難以並存，而有42%的受訪者認為，沒有人可確保企業會否兌現可持續發展承諾。

企業管治是公司進行ESG轉型的一大難題

大中華區企業管治及可持續投資總監及基金經理王芳表示，企業管治是公司進行ESG轉型的一大難題，目前如中國企業，還未看到普遍存在獨立董事的情況，部分地區或國家只要求公司三分之一的董事為獨立董事，比例不算高，建議亞洲區內企業可以引入更多獨立董事，令ESG相關社會議題能夠更加得到企業重視。

王芳又指，中國監管機構目前沒有強制要求，上市公司一定要在ESG方面進行信息披露，亦沒有相關標準，但相信隨著綠色轉型成為全球趨勢，監管機構將會更加重視ESG，並逐漸提出更多的標準和指南，以要求上市公司進行有關披露。

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記者：梁安琪