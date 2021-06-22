萊希呼籲重啟伊朗核協議 未打算與拜登會面

伊朗新任總統萊希周一（21日）舉行當選後首個記者會，表明支持伊朗與全球六個主要國家會談，致力重啟2015年的伊朗核協議，同時優先改善區內鄰國關係。但萊希表明拒絕與美國總統拜登會唔，白宮發言人亦強調，目前未有計劃與萊希會面。

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屬強硬保守派的60歲候選人萊希（Ebrahim Raisi）以62%得票成為伊朗新任總統後，將於8月接替中間派總統魯哈尼（Hassan Rouhani）上台。周一萊希舉行當選後首個記者會，表示伊朗將與全球六個主要國家會談，致力重啟2015年的伊朗核協議。萊希指，伊朗將支持一切保障伊朗利益的談判，美國亦應立即重返協議並履行協議規定的義務。

萊希稱，伊朗的外交政策將不限於核協議，同時敦促美國盡快撤銷所有對伊朗制裁。此外，萊布亦表示，任內將優先改善區內鄰國關係，呼籲沙特阿拉伯立即停止干預也門。萊希被問及會若美國撤銷對伊朗及其本人的制裁，會否與總統拜登（Joe Biden）會面，他明言拒絕。

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白宮發言人普薩基（Jen Psaki）則指，目前與伊朗沒有任何外交關係，認為當地所有重大決策都是由最高領袖哈梅內伊 （Ayatollah Ali Khamenei）決定，因此未有計劃與萊希會面。

責任編輯：郭麗明