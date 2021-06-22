恒大畢業生薪酬升近5%　傳播科技專才迎合行業顛覆性轉變 

▲ 左起：蕭旭泰教授、曹虹教授及趙應春教授認為各行各業對商業傳播人才需求上升，對行業發展前景有信心。

科技日新月異令新媒體發展迅速，催生各式各樣形態多元化的媒介及平台，顛覆傳播產業生態。新冠肺炎疫情亦促使企業更著重以數碼媒體與各持份者溝通，相關的傳播人才備受僱主青睞。根據香港恒生大學（恒大）2020 年畢業生求職調查顯示，從事公共關係及廣告工作，以及新聞及傳媒工作的畢業生，每月平均薪酬約港幣1.5萬元，按年分別上升約5%及2%，其中有畢業生的月薪更超出港幣1.9萬元。恒大協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹分析指，各行各業對商業傳播、企業傳訊及傳播科技專才需求殷切，以制定全方位的線上線下傳播策略。

恒大傳播學院融合媒體及傳播科技文學士課程2020年畢業生鄧小宇，現於上海Animal營銷集團任職新業務拓展經理，為品牌提供市場策劃服務，月薪逾港幣1.9萬元。他曾為一間大型連鎖服裝品牌提供內地、香港及新加坡的市場推廣方案，由於內地人傾向衝動消費，香港人則以理性消費主導，故須針對消費模式差異制訂不同的宣傳策略。他說：「恒大傳播學院培養我的國際視野及商業市場洞察力，加上拍攝及剪接等實務應用技巧，令我在職場大派用場，受到上司及同僚的信賴。」



傳播學院院長曹虹強調，科技發展雖然令傳播方式推陳出新，惟選取有效的傳播方式，將準確及高質素的內容傳遞予受眾，才是成功關鍵。現今企業及機構都重視建立品牌形象，紛紛在社交媒體平台開設專頁，以多元化的方式與持份者緊密溝通。「恒大傳播學院課程結合商業及傳播科技元素，讓學生能夠靈活適應市場轉變，在職場發揮專業知識及其優勢。畢業生不僅能投身傳媒行業，亦能於商界工作，就業出路多元化。」

隨着粵港澳大灣區發展，內地企業陸續進駐香港，恒大傳播學院教授（實務）趙應春預計，熟悉香港市場及社會環境的企業傳訊、公共關系及市場策劃人才需求增加。至於新聞傳播方面，趙應春形容受眾需求出現鐘擺效應，由以傾向接收「免費及海量資訊」，轉變為「重質不重量」。他引述路透社2020年調查報告（Reuters Institute Digital News Report 2020）指出，51%香港受訪者重視網上新聞的真偽，按年上升6%。他相信，特別商界更重視新聞報道質素及正確資訊的流通。「雖然很多人有志於傳媒行業發展，但受專業訓練的商業新聞傳播系畢業生在職場上有很大優勢，其新聞學及商業知識能夠滿足公眾及商界對新聞質素的要求，因此畢業生薪酬上升正正反映行業需要高質素的專才加入。」

恒大傳播學院融合媒體及傳播科技文學士課程主任蕭旭泰則指出，疫情加速企業進行數碼轉型，例如根據不同數碼平台的特性制定宣傳策略，甚至透過數據分析尋找目標客群，帶動人才需求。他說：「數碼媒體發展日新月異，多元的傳播人才受僱主歡迎。而傳播學院課程涵蓋傳播理論、內容創作及科技應用，更涉獵編程、多媒體製作等科目，能滿足市場需要。」

香港恒生大學簡介

香港恒生大學（恒大）是一所非牟利、私立並以博雅教育為主導的大學。恒大現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院、和翻譯及外語學院，共有約6,000名全日制學生。作為一所住宿型院校，恒大採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，把優質教學和學生的全方位發展訂為最優先目標。

矢志成為一所區內具領導地位的私立大學，恒大以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、住宿式書院制度結合生活與學習、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究、與優質的學生發展/支援服務，致力培育年青人成為具明辨思維、創造力、人文關懷、道德價值觀和社會責任的人才。

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