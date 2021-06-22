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【蘋果macOS】蘋果macOS 12 Monterey「AirPlay to Mac」新功能　非所有機型適用

科技 11:40 2021/06/22

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全新的「AirPlay to Mac」功能並非所有Mac或iPhone及iPad都能使用。

蘋果（Apple）在6月初舉行的WWDC 全球開發者大會上宣布，迎來了最新的macOS 12 Monterey，新增多項新功能。而最受外界關注的莫過於與iPad、iPhone之間有更多連接的「AirPlay to Mac」功能，不過近日就有外媒發現，原來AirPlay to Mac功能並非適用所有機款。

【MacBook】傳搭載M1X芯片MacBook Pro將於第4季推出　蘋果或同步發布Mac mini

【搵歌神器】蘋果Shazam App每月超過10億次使用　如何在iPhone快速啟動搵歌？

全新的「AirPlay to Mac」功能是AirPlay 2的進階版，用戶可直接透過Wi-Fi將iPhone、iPad 的畫面投放到Mac上，讓Mac成為iPhone或iPad的屏幕。用戶可以將iPhone的音樂、影片、甚至是整個屏幕畫面AirPlay到安裝了macOS Monterey的Mac上。

不過值得注意的是，外國科技網站9To5mac報道近日就進行了測試，發現AirPlay to Mac功能並非所有Mac或iPhone及iPad都能使用，只有以下的裝置才能使用：

  • MacBook Pro（2018 及以後機型）
  • MacBook Air（2018 及以後機型）
  • iMac（2019 及以後機型）
  • iMac Pro（2017）
  • Mac Mini（2020 及以後機型）
  • Mac Pro（2019）
  • iPhone 7 及以後機型
  • iPad Pro（第 2 代及以後機型）
  • iPad Air（第 3 代及以後機型）
  • iPad（第 6 版及以後機型）
  • iPad mini（第 5 代及以後機型）

而蘋果官方文件也指出，由於用戶在Mac的AirPlay接收選項選擇「所有人」或「使用同個網路的所有人」時，舊款iPhone、iPad和Mac未能支援高解像度的畫面，若與新機型連接時，或會降低解析度，因此蘋果對該功能有嚴格的機型認定，只有符合資格的裝置才能使用。

【蘋果AirTag】私家車遭黐AirTag女車主疑被追蹤　蘋果：五步驟立刻停用

責任編輯：曾曉汶

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