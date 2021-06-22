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【新冠疫苗】菲律賓威脅以罰谷針 杜特爾特：打針坐監自己揀

環球政治 13:04 2021/06/22

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全球各地都出盡法寶，鼓勵民眾接種新冠疫苗，美國等地更推出抽獎作誘因。但菲律賓卻威脅推出強硬手段，力求「谷針」。菲律賓總統杜特爾特警告，民眾若不接種新冠疫苗，或會送監。

巴基斯坦谷針靠罰 唔打針停用電話公務員無糧出 【下一頁】

菲律賓累計確診人數突破130萬，錄得逾2.3萬人死亡。杜特爾特（Rodrigo Duterte）周一（21日）受訪時表示，威脅民眾若堅持不接種疫苗，可能會面臨坐監懲罰，並稱

「你可以選擇，打針或者我會送你入獄」（You choose, vaccine or I will have you jailed），

杜特爾特解釋，指菲律賓現正面對重大危機，他是對不聽從政府呼籲，不肯自願接種疫苗的民眾感到憤怒。菲律賓衛生官員早前呼籲民眾接種疫苗，強調接種疫苗是民眾自願選擇。

英國政府與社交媒體合作谷針 兩日有百萬預約 【下一頁】

截至6月20日，菲律賓已為210萬人完成接種疫苗，距離政府計劃今年內為7,000萬人接種目標仍很遙遠。菲律賓正實行嚴格防疫措施，杜特爾特雖亦因此受到批評，但他仍堅持學校不能重開。

另外菲律賓周日（20日）宣布，與輝瑞（Pfizer）簽訂4,000萬劑疫苗購買協議，料將在8月開始陸續交付。菲律賓預計將共得1.13億劑新冠疫苗，當中包括2,600萬劑科興疫苗（Sinovac）、2,000萬劑Moderna疫苗、1,700萬劑阿斯利康疫苗（Astrazeneca）及1,000萬劑俄羅斯衛星5號疫苗（Sputnik）。

責任編輯：李俊儀

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