【新冠疫苗】菲律賓威脅以罰谷針 杜特爾特：打針坐監自己揀

全球各地都出盡法寶,鼓勵民眾接種新冠疫苗,美國等地更推出抽獎作誘因。但菲律賓卻威脅推出強硬手段,力求「谷針」。菲律賓總統杜特爾特警告,民眾若不接種新冠疫苗,或會送監。

菲律賓累計確診人數突破130萬,錄得逾2.3萬人死亡。杜特爾特(Rodrigo Duterte)周一(21日)受訪時表示,威脅民眾若堅持不接種疫苗,可能會面臨坐監懲罰,並稱

「你可以選擇,打針或者我會送你入獄」(You choose, vaccine or I will have you jailed),