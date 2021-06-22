2021年6月16日，美聯儲在議息會議上做出了超出市場預期的鷹派調整，標誌着複雜形勢之下美國乃至全球貨幣政策正常化拉開實質性序幕。

儘管美聯儲官員向來具有諱莫如深的風格，但議息會議依舊傳遞出多重重要訊息：第一，美聯儲已形成緊縮共識，分歧只是時點，而非方向，點陣預測暗示了2023年加息兩次（每次25個基點）的可能性；第二，美聯儲已展開貨幣收緊的行動準備，維持基準利率不變的同時，上調超額準備金利率和隔夜逆回購利率，以此對冲前期財政貨幣政策雙重在貨幣市場形成的堰塞湖效應；第三，對新供給衝擊從主動忽視轉向客觀正視，全面上調對短期和長期通脹的預測；第四，對新冠疫情始終保有足够敬畏，在調高經濟增長預測的同時依舊在緊縮行動上堅持審慎、甚至過於保守的政策表態；第五，對全球性公共衛生危機下的政策協調保有正面態度，美聯儲將延長與全球主要央行的貨幣互換機制，以保障新供給衝擊下的統一行動。

綜合美國經濟新數據和美聯儲對當前經濟形勢的新判斷，我們認爲，美聯儲政策變盤的核心特點是：政策方向不容置疑，變盤時點相機抉擇，政策搭配環環相扣，前瞻指引相對模糊，政策變頻逐步加快。

首先，政策方向毫無疑問將是漸次收緊，即使新冠疫情有所反覆，也基本無法動搖這一政策指向。新供給衝擊已是既成事實，美聯儲主席鮑威爾也承認通脹的短期變化和長期延續性超出之前預期，美聯儲甚至將2021年的通脹預期較之前上調了1個百分點，上調幅度高於經濟增長的0.5個百分點，上調力度之大較爲罕見。

其次，美聯儲貨幣政策的時序安排井然有序，從上調超額準備金利率到逐步縮减每月1,200億美元的購債規模，再到再度開啓新一輪的縮表，再到上調基準利率，政策變盤的具體選擇都已在計劃之中，美聯儲未來需要進一步討論並明確的是每一步展開的時點，而時點選擇將受到復甦進程和全球局勢不確定性的干擾，我們認爲，基準情形下，縮减購債規模將於2021年第四季度開啓，縮表和加息則將發生在2022年。

最後，從前瞻指引的角度看，美聯儲採取了一種更趨溫和的形勢，以避免政策變盤造成較大市場波動和經濟預期變化。不過，值得注意的是，美聯儲政策變盤雖然是一個循序漸進的過程，但變化的頻率可能會逐步加快，變化的力度可能也會逐步加大，新供給衝擊之下，美聯儲的行動將比言語更爲堅决和高效。