【訪問】YAS推全球首個NFT微保險「NFTY」　接受加密貨幣投保、最快年底開放予零售客

▲ 保險科技平台YAS聯合創辦人安宇昭及李威霖接受本報訪問時表示，作為領先潮流的公司，YAS今年推出全球首個NFT微保險「NFTY」。

虛擬資產NFT（非同質化代幣）近月大行其道，保險科技平台YAS聯合創辦人安宇昭接受本報訪問時表示，作為領先潮流的公司，YAS今年推出全球首個NFT微保險「NFTY」，盼為NFT持有者提供保障，鼓勵更多人進入NFT市場。

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NFT是一種以區塊鏈技術為基礎的數據文件交易，能夠用作認證虛擬資產物主的擁有權。安宇昭表示，由於NFT有區塊鏈技術支撐，沒有人能夠修改鏈上的紀錄，因此能夠證明NFT的創作者及擁有者，提高對創作者的回報。他認為，來自創作者的需求將成為支撐NFT長期發展的動力。

YAS聯合創辦人李威霖指，在實際操作上，當客戶鑄造NFT時，NFTY保險的交易合約會同時被記錄在YAS的區塊鏈及該NFT的智能合約上。若客戶載有NFT的錢包被駭客入侵、或不幸遺失錢包的密鑰，上述情形皆在NFTY的受保範圍內。

NFTY最低年期為半年，保費、保額不設劃一收費，需視乎買家的NFT錢包安全性、NFT的交易歷史等因素。投保時，買家需提供其NFT地址、NFT錢包地址及提供資料驗證自己身份，最快可即日內受保，保費需一次性繳交。為免有人謊稱自己遺失密鑰，保額最多只能賠足9成。

最快年底或明年初開放予零售客

李威霖表示，目前NFTY處於試行階段，YAS會先接受經認可的機構客戶投保，例如知名博物館、畫廊等，目前公司正收集意見改善產品，料最快年底或明年年初才開放予零售客。

他亦指，在試行推出NFTY兩個月內，投保宗數已錄得雙位數字，料今年內可達3位數字，明年更可增長至4位數字。他表示，客戶行業十分多元化，畫廊、拍賣行、遊戲公司皆對NFTY有興趣，暫時較多客戶來自藝術行業，因為該行業對NFT認知較高。

接受加密貨幣投保

另外，目前YAS亦接受以虛擬貨幣作為支付方。安宇昭表示，曾見客戶以虛擬貨幣投保，當中較多人使用泰達幣（USDT）。YAS在收到加密貨幣後，將會預留部分加密貨幣作為儲備，並不會全數轉換成其他貨幣。

展望未來，安宇昭指，YAS現正積極跟商業合作伙伴推廣NFT，希望能夠推動公眾對NFT的認識。

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編輯﹕賴奕羚