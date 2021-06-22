  • 25°C
香港時間 : 2021622日 (二) 10:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數高開86點後早段倒跌　三桶油造好中石油升半成破頂（不斷更新）

股市 10:18 2021/06/22

分享：

市場逐步消化儲局轉鷹的消息，美股大幅反彈，道指升586點。恒生指數開報28575點，升86點。恒生科技指數升近0.1%，報7961點。油價創2018年10月以來收市新高，三桶油向上，中石油 （00857） 升逾2%；港交所 （00388） 升1%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，跌0.3%及0.7%。

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

焦點新聞︰

【iBond 2021】iBond分配結果出爐　近71萬人認購、60.5萬人分獲最多3手（不斷更新）

即市走勢︰

【10：18】大市跌幅收窄至約20點，報28468點，今早曾跌125點低見28363點。

【10：14】中石油 （00857） 升幅擴大至逾6%，破頂高見3.65元。

【港股市況】恒生指數高開86點後早段倒跌　三桶油造好中石油升半成破頂（不斷更新）

【10：12】《國家組織人工關節集中帶量採購公告》6月21日正式發布，愛康醫療 （01789） 升幅擴大至逾23%，高見14.9元。

【10：02】中國互聯網股權 （02937） 乾升逾75%，高見0.08元。

【09：58】東方報業 （00018） 續升8%，破頂高見0.85元。

【09：55】奈雪的茶2150孖展火熱　暫錄959億元超購187倍（不斷更新）

【09：54】國華股權 （02938） 跌五成，破底低見0.025元。

【09：52】比亞迪 （01211） 跌逾3%，低見224元；吉利 （00175） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌3%；廣汽 （02238） 逆市靠穩升0.4%。

【09：50】恒指跌幅擴大至近100點；科指跌1.2%。

【09：48】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌1.6%；美團 （03690） 跌近2%。

【09：45】Prada 普拉達 （01913） 升逾9%，破頂高見60元，成交789萬元。

【09：44】區塊鏈概念股下挫，其中火幣科技 （01611） 早段跌幅擴大至14%，低見13.9元；歐科雲鏈 （01499） 跌逾6%；雄岸科技 （01647） 跌逾3%；美圖公司 （01357） 跌逾1%。

【09：42】信義光能 （00968） 升逾3%，高見16.28元。

【09：40】煤氣 （00003） 獲大摩上調評級至增持，目標價由13元升至15元。煤氣股價升逾4%，高見12.38元。

【09：39】愛康醫療 （01789） 升逾16%，高見14.42元，成交1.2億元。

【09：38】三桶油逆市造好，中石油 （00857） 升半成，破頂高見3.62元；中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升4%。

【09：35】大市早段轉跌，最新跌5點。

【09：34】中石油 （00857） 早段升逾3%，高見3.55元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾2%。紐約期油收市73.66美元，升2.8%；布蘭特期油收報74.9美元，升1.9%。

【09：33】滙能 （01539） 跌逾28%，低見0.46元。滙能預期截至3月31日止年度虧損不少於2.65億元，比去年度虧損約1.1億元有所擴大。

【09：32】毛記葵涌 （01716） 早段回吐6%，低見1.28元。

【09：31】栢能 （01263） 升三成，破頂高見6.8元。栢能發盈喜，預期截至6月30日止六個月錄得純利不少於9億元，而去年同期純利則為3170萬元。

【09：26】信義玻璃入場門檻降至逾3萬元 今高開1.9%

【09：24】人行約談銀行和支付機構，禁止為虛擬貨幣交易提供服務，Bitcoin 比特幣跌穿32000美元水平，火幣科技 （01611） 跌近一成；美圖公司 （01357） 跌1%。

【Bitcoin】人行約談銀行、支付機構禁虛擬貨幣交易炒作 比特幣跌一成穿32000美元、以太坊跌穿2000美元（第二版）

【Bitcoin】比特幣出現死亡交叉　後市何去何從

【09：22】恒生指數開報28575點，升86點。恒生科技指數升近0.1%，報7961點。油價創2018年10月以來收市新高，三桶油向上，中石油 （00857） 升逾2%；港交所 （00388） 升1%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，跌0.3%及0.7%。

【09：13】期指開報28520點，升98點或0.3%。

【08：52】恒指黑期升約152點，報28629點；道指期貨升12點，報33773點。

【08：00】歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190）  今日至周五（25日）招股，計劃發行6000萬股，集資最多25.6億元，招股價介乎39.8元至42.7元，一手（500股）入場費21565.2元。

【新股IPO】歸創通橋醫療2190招股　一手入場費21565元

【07：45】壹傳媒擬停刊蘋果日報　港府據報不會批准解凍壹傳媒資產

【07：45】港股ADR收報28573點，升83點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.18元，升0.63元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報590元，跌0.5元或近0.1%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】市場逐步消化儲局轉鷹的消息，美國總統拜登與高級金融監管官員開會，商討美國金融系統及金融機構最新狀況。美股周一大幅反彈，道指收報33876點，升586點或1.8%；標指收報4224點，升58點或1.4%；納指收報14141點，升111點或0.8%。

【開市9點半】iBond約60萬人獲分3手　明日有暗盤　Bitcoin曾跌穿32000美元　資金流入股市？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【美國通脹】橋水達里奧及美前財長警告：通脹或威脅經濟復甦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項