【恒指夜期＋北水】北水吸資9億買吉利　20億再沽騰訊　恒指夜期升54點（不斷更新）

北水今日重新吸資9.3億元，主力加倉吉利 （00175） ，錄得5.9億元淨入，美團 （03690） 有3.3億元淨入，微創醫療 （00853） 、信義光能 （00968） 、藥明生物 （02269） 及海吉亞醫療 （06078） 則各有逾2億元淨買盤。而北水繼續沽騰訊 （00700） 及小米 （01810） ，分別有20.1億及6.4億元淨流出。恒指夜期早段升。

北水資金流向：

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港股高開低走， 大市承接美股高開86點，早市曾倒跌逾百點後回穩，恒生指數半日升不足1點，午後走勢再向下，恒生指數收報28309點，跌179點。恒生科技指數跌1.8%，報7812點。三桶油逆市造好，中石油 （00857） 破頂升近6%；比亞迪 （01211） 跌4%；小米 （01810） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近3%。

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：39】恒指夜期升54點，報28247點，低水63點。

【16：10】恒生指數收報28309點，跌179點。恒生科技指數跌1.8%，報7812點。三桶油逆市造好，中石油 （00857） 破頂升近6%；比亞迪 （01211） 跌4%；小米 （01810） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌175點，報28313點。

【15：40】恒指尾市跌約130點；科指跌1.7%。

【15：29】騰訊 （00700） 、小米 （01810） 尾市分別跌3%；美團 （03690） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

【15：15】意馬國際 （00585） 升幅擴大至逾六成，高見1.18元。

【15：00】內地股市向上，上證全日升0.8%；深證、創業板指升近0.4%。

【14：44】上海復旦 （01385） 最新升逾15%，破頂高見18.92元。消息指上海復旦微電子有望在近期通過科創板上市審核。

【14：36】意馬國際 （00585） 升逾四成，高見1元。

【14：24】愛康醫療 （01789） 升幅擴大至三成，高見15.7元，成交5.8億元。

【14：18】小米 （01810） 最新跌逾3%，跌穿27元水平，低見26.9元。

【14：12】瑞信削多隻濠賭股目標價，濠賭股下挫，其中藍籌銀娛 （00027） 跌逾3%，金沙 （01928） 跌逾2%。另外，美高梅 （02282） 跌近半成；永利 （01128） 跌0.8%；澳博 （00880） 跌逾3%；新濠 （00200） 跌近2%。

【14：11】恒指最新跌100點，報28387點；科指跌1.8%，報7813點。

【14：04】時代天使 （06699） 升幅擴大至9%，高見429.8元。

【13：40】騰訊 （00700） 跌幅擴至3%，低見571.5元。

【13：40】港交所 （00388） 跌0.7%。

【港交所388】花旗降港交所評級兼削目標價 港股成交弱、新股少、MSCI A股期貨合約推出無期

【13：24】大市午後反覆向下，恒指最新跌約40點，報28448點；科指跌1.5%，報7834點。

【13：15】莎莎 （00178） 逆市升半成，高見2.17元。周大福 （01929） 升0.4%，破頂高見16.76元。

另外，希慎 （00014） 升逾3%；九置 （01997） 升逾2%。

【13：13】火幣科技 （01611） 午後跌幅擴大至兩成，低見13.2元；歐科雲鏈 （01499） 跌逾8%；雄岸科技 （01647） 跌近半成；美圖公司 （01357） 跌1%。

【13：10】騰訊 （00700） 午後跌2.5%，低見575元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌近1%；美團 （03690） 跌2.6%；小米 （01810） 跌2%。

【13：09】上海復旦 （01385） 升13%，破頂高見18.68元，成交2.6億元。

【13：07】旺旺 （00151） 績後跌1%，低見5.83元。

【13：07】歸創通橋醫療孖展暫錄47億元 超額認購17倍（不斷更新）

【13：00】港股午後初段跌約10點，報28478點。

【12：50】受惠國貨熱潮體育用品股造好 特步升逾半成創新高、安踏曾升2%

【12：45】互聯網醫療平台醫脈通通過上市聆訊 擬集資約39億元

【12：20】中國旺旺去年多賺14% 末期息減少四成至1.46美仙

【12：17】外電﹕據報多間恒大債權銀行壓減貸款規模 恒大否認有關傳聞

【12：10】瑞信看淡復甦之路 削多隻濠賭股目標價（附最新目標價一覽）

【12：00】恒生指數半日升不足1點，報28489點。恒生科技指數跌1.4%，報7847點。三桶油造好，中石油 （00857） 升逾6%破頂；信義光能 （00968） 升逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

【11：52】贛鋒鋰業 （01772） 升逾2%，高見110元。大和重申贛鋒鋰業買入評級，目標價微升至152元。

【11：50】恒大 （03333） 減持恒騰 （00136） 套現逾4億元，恒騰跌逾7%，低見6.23元。

【11：50】微創醫療 （00853） 升近一成，破頂高見72元。

【11：45】港股中午收市前跌約5點，報28483點。

【11：41】恒大 （03333） 跌逾1%，低見10.54元，傳恒大遭多家債權行進一步縮減貸款規模。

【11：32】航運股續漲 東方海外破頂升一成、中集升3%

【11：30】內地股市半日發展，上證升0.8%；深證升0.2%；創業板指跌近0.2%。

【11：21】威高 （01066） 最新升12%，高見19.96元。

【11：16】體育用品股向好，特步 （01368） 升近6%，破頂高見14.08元；安踏 （02020） 升近2%；李寧 （02331） 升逾1%。

【11：11】經濟日報 （00423） 升逾4%，高見1.26元。經濟日報全年純利大增1.9倍，每股末期息擬派0.06元，增20%，計及中期息0.02元，全年股息0.08元，增14.3%。

【業績│利好】經濟日報集團全年多賺1.9倍 末期息6仙增20%

【11：08】時代天使 （06699） 升近半成，重上400元水平，高見418元。

【11：05】春立醫療 （01858） 中途停牌，停牌前報34元，升36%，成交1.6億元。

【異動股】醫療器械股炒起 春立醫療飆36%後停牌

【11：00】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾2%，低見576元。

【10：44】滙豐 （00005） 升0.9%，高見46元；渣打 （02888） 升1.5%，高見51.3元。

【10：39】恒指升15點，報28504點；科指跌1%，報7876點。

【10：35】春立醫療 （01858） 升逾三成，高見34.8元。

【10：29】大市最新轉升。

【10：28】中電信 （00728） 今早回吐1%；聯通 （00762） 跌0.2%；中移動 （00941） 升0.8%。

【10：25】吉利 （00175） 最新轉升2%，高見25.7元。

【10：20】威高 （01066） 逆市升逾9%，高見19.62元。

【10：20】滙豐傳重組美國投資銀行業務 股價逆市靠穩升0.6%

【10：18】大市跌幅收窄至約20點，報28468點，今早曾跌125點低見28363點。

【10：14】中石油 （00857） 升幅擴大至逾6%，破頂高見3.65元。

【港股市況】恒生指數高開86點後早段倒跌 三桶油造好中石油升半成破頂（不斷更新）

【10：12】《國家組織人工關節集中帶量採購公告》6月21日正式發布，愛康醫療 （01789） 升幅擴大至逾23%，高見14.9元。

【10：02】中國互聯網股權 （02937） 乾升逾75%，高見0.08元。

【09：58】東方報業 （00018） 續升8%，破頂高見0.85元。

【09：55】奈雪的茶2150孖展火熱 暫錄959億元超購187倍（不斷更新）

【09：54】國華股權 （02938） 跌五成，破底低見0.025元。

【09：52】比亞迪 （01211） 跌逾3%，低見224元；吉利 （00175） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌3%；廣汽 （02238） 逆市靠穩升0.4%。

【09：50】恒指跌幅擴大至近100點；科指跌1.2%。

【09：48】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌1.6%；美團 （03690） 跌近2%。

【09：45】Prada 普拉達 （01913） 升逾9%，破頂高見60元，成交789萬元。

【09：44】區塊鏈概念股下挫，其中火幣科技 （01611） 早段跌幅擴大至14%，低見13.9元；歐科雲鏈 （01499） 跌逾6%；雄岸科技 （01647） 跌逾3%；美圖公司 （01357） 跌逾1%。

【09：42】信義光能 （00968） 升逾3%，高見16.28元。

【09：40】煤氣 （00003） 獲大摩上調評級至增持，目標價由13元升至15元。煤氣股價升逾4%，高見12.38元。

【09：39】愛康醫療 （01789） 升逾16%，高見14.42元，成交1.2億元。

【09：38】三桶油逆市造好，中石油 （00857） 升半成，破頂高見3.62元；中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升4%。

【09：35】大市早段轉跌，最新跌5點。

【09：34】中石油 （00857） 早段升逾3%，高見3.55元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾2%。紐約期油收市73.66美元，升2.8%；布蘭特期油收報74.9美元，升1.9%。

【09：33】滙能 （01539） 跌逾28%，低見0.46元。滙能預期截至3月31日止年度虧損不少於2.65億元，比去年度虧損約1.1億元有所擴大。

【09：32】毛記葵涌 （01716） 早段回吐6%，低見1.28元。

【09：31】栢能 （01263） 升三成，破頂高見6.8元。栢能發盈喜，預期截至6月30日止六個月錄得純利不少於9億元，而去年同期純利則為3170萬元。

【09：26】信義玻璃入場門檻降至逾3萬元 今高開1.9%

【09：24】人行約談銀行和支付機構，禁止為虛擬貨幣交易提供服務，Bitcoin 比特幣跌穿32000美元水平，火幣科技 （01611） 跌近一成；美圖公司 （01357） 跌1%。

【Bitcoin】人行約談銀行、支付機構禁虛擬貨幣交易炒作 比特幣跌一成穿32000美元、以太坊跌穿2000美元（第二版）

【Bitcoin】比特幣出現死亡交叉 後市何去何從

【09：22】恒生指數開報28575點，升86點。恒生科技指數升近0.1%，報7961點。油價創2018年10月以來收市新高，三桶油向上，中石油 （00857） 升逾2%；港交所 （00388） 升1%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，跌0.3%及0.7%。

【09：13】期指開報28520點，升98點或0.3%。

【08：52】恒指黑期升約152點，報28629點；道指期貨升12點，報33773點。

【08：00】歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190） 今日至周五（25日）招股，計劃發行6000萬股，集資最多25.6億元，招股價介乎39.8元至42.7元，一手（500股）入場費21565.2元。

【新股IPO】歸創通橋醫療2190招股 一手入場費21565元

【07：45】壹傳媒擬停刊蘋果日報 港府據報不會批准解凍壹傳媒資產

【07：45】港股ADR收報28573點，升83點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.18元，升0.63元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報590元，跌0.5元或近0.1%。

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【07：30】市場逐步消化儲局轉鷹的消息，美國總統拜登與高級金融監管官員開會，商討美國金融系統及金融機構最新狀況。美股周一大幅反彈，道指收報33876點，升586點或1.8%；標指收報4224點，升58點或1.4%；納指收報14141點，升111點或0.8%。

【開市9點半】iBond約60萬人獲分3手 明日有暗盤 Bitcoin曾跌穿32000美元 資金流入股市？

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責任編輯︰梁浩碩