  • 25°C
香港時間 : 2021622日 (二) 23:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】比特幣失守30000美元、死亡交叉後市何去何從　以太幣下試1700美元

股市 22:20 2021/06/22

分享：

【Bitcoin】比特幣出現死亡交叉　後市何去何從

Bitcoin 比特幣受累內地近期頻頻出手打擊虛擬貨幣交易及挖礦活動，比特幣於周二（22日）香港時間晚上跌幅加大，最新已失守30000美元，見29,615美元，24小時跌9%，也是今年1月初以來最低。比特幣技術走勢上形成死亡交叉的不利技術信號。隨著比特幣過去兩個月跌40%，比特幣50天綫跌穿200天綫，暗示未來走勢有機會進一步向下。

至周二晚上10時15分，比特幣最低曾見28814美元，為今年內低位，最新則在29479美元，年內升幅縮至僅2%。以太幣24小時跌幅更達13%，報1736美元，但年初至今仍有1.4倍升幅。

人行約談銀行、支付機構禁虛擬貨幣交易炒作，詳情請看【下一頁】

不過，Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley認為，今次的死亡交叉也許並不可怕，因200天綫目前仍在上行，指一旦200天綫開始下降時，將更引人注目。

事實上，比特幣於去年3月曾出現過死亡交叉，但未有妨礙其後續大升，並於2個月後形成黃金交叉。至於2019年11月亦曾出現過死亡交叉，其後一個月比特幣走勢則未如理想。

有分析指，比特幣上周未能成功收復40000美元，比特幣或會再度下探30000美元水平，即5月大跌時底位。一旦跌穿，20000美元以上或難以找到支持。

【Bitcoin】巴塞爾委員會發表加密資產諮詢　銀行應為比特幣作全額風險承擔

【bitcoin】馬斯克再反口重新接納比特幣買Tesla　比特幣升越40000美元

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 比特幣

上一篇文章

【蘇寧財困】蘇寧置業網傳將宣布破產 蘇寧：已報警 蘇寧易購繼續停牌

下一篇文章

【恒指夜期＋ADR】夜期升68點　騰訊ADR靠穩　北水吸資9億買吉利　20億再沽騰訊（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）