【Bitcoin】比特幣失守30000美元、死亡交叉後市何去何從　以太幣下試1700美元

▲ 【Bitcoin】比特幣出現死亡交叉 後市何去何從

Bitcoin 比特幣受累內地近期頻頻出手打擊虛擬貨幣交易及挖礦活動，比特幣於周二（22日）香港時間晚上跌幅加大，最新已失守30000美元，見29,615美元，24小時跌9%，也是今年1月初以來最低。比特幣技術走勢上形成死亡交叉的不利技術信號。隨著比特幣過去兩個月跌40%，比特幣50天綫跌穿200天綫，暗示未來走勢有機會進一步向下。

至周二晚上10時15分，比特幣最低曾見28814美元，為今年內低位，最新則在29479美元，年內升幅縮至僅2%。以太幣24小時跌幅更達13%，報1736美元，但年初至今仍有1.4倍升幅。

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不過，Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley認為，今次的死亡交叉也許並不可怕，因200天綫目前仍在上行，指一旦200天綫開始下降時，將更引人注目。

事實上，比特幣於去年3月曾出現過死亡交叉，但未有妨礙其後續大升，並於2個月後形成黃金交叉。至於2019年11月亦曾出現過死亡交叉，其後一個月比特幣走勢則未如理想。

有分析指，比特幣上周未能成功收復40000美元，比特幣或會再度下探30000美元水平，即5月大跌時底位。一旦跌穿，20000美元以上或難以找到支持。

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責任編輯︰梁浩碩