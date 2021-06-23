  • 29°C
香港時間 : 2021623日 (三) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】比特幣失守3萬美元急彈重上34000美元　以太幣反彈收復2000美元

股市 11:10 2021/06/23

分享：

比特幣自4月中旬觸及近65,000美元的高位以來已下跌逾50%，比特幣技術走勢上形成死亡交叉的不利技術信號。

Bitcoin 比特幣受累內地近期頻頻出手打擊虛擬貨幣交易及挖礦活動，比特幣於周二（22日）香港時間晚上跌幅加大，失守30000美元，也是今年1月初以來最低，惟在紐約交易時段結束時，比特幣已收復失地。根據coindesk 數據，比特幣重返34000美元，過去24小時拗腰升半成。

不過，比特幣自4月中旬觸及近65,000美元的高位以來已下跌逾50%，比特幣技術走勢上形成死亡交叉的不利技術信號。比特幣50天綫跌穿200天綫，暗示未來走勢有機會進一步向下。

過去24小時，比特幣最低曾見28814美元，為今年內低位，最新則在34372美元，年內升幅縮至約10%。以太幣亦從日內低位1701美元拗腰反彈，最新報2000美元，24小時升3.9%，年初至今仍有逾1.6倍升幅。

人行約談銀行、支付機構禁虛擬貨幣交易炒作，詳情請看【下一頁】

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley認為，今次的死亡交叉也許並不可怕，因200天綫目前仍在上行，指一旦200天綫開始下降時，將更引人注目。

事實上，比特幣於去年3月曾出現過死亡交叉，但未有妨礙其後續大升，並於2個月後形成黃金交叉。至於2019年11月亦曾出現過死亡交叉，其後一個月比特幣走勢則未如理想。

有分析指，比特幣上周未能成功收復40000美元，比特幣或會再度下探30000美元水平，即5月大跌時底位。一旦跌穿，20000美元以上或難以找到支持。

【Bitcoin】巴塞爾委員會發表加密資產諮詢　銀行應為比特幣作全額風險承擔

【bitcoin】馬斯克再反口重新接納比特幣買Tesla　比特幣升越40000美元

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 比特幣

上一篇文章

【新股IPO】和黃醫藥13傳40.09元定價　孖展錄1.1倍認購

下一篇文章

【理財通】彭博：銀行每年可從「跨境理財通」賺36億手續費收入　料四大國有行、滙豐恒生受惠最多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）