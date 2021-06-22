【開市9點半】iBond約60萬人獲分3手　明日有暗盤　Bitcoin曾跌穿32000美元　資金流入股市？

（1）美國通脹問題，聯儲局減買債、縮表甚至加息的應對，影響環球股市，至於香港大熱的抗通脹投資工具iBond，政府公布分配結果，5.5萬人僅認購2手以下，65.4萬人認購兩手以上，其中60.6萬人獲分3手，往年在交易所首日掛牌每手回報僅2.75元，今年普遍預期首掛回報高於往年。券商將明日發「中獎」通知，以及啟動暗盤。

【iBond 2021】iBond分配結果出爐 近71萬人認購、60.5萬人分獲最多3手（不斷更新）

即睇開市9點半重點：

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（2）美國通脹問題繼續引起專家憂慮，認為儲局收水又難，不收水又難。

【美國通脹】橋水達里奧及美前財長警告：通脹或威脅經濟復甦

（3）內地出招，Bitcoin價最新急跌1成，失守32000美元關，各界以3萬關作指標，資金逃離Bitcoin，或吸引流入股市等其他資產，美股同期大升。

【Bitcoin】人行約談銀行、支付機構禁虛擬貨幣交易炒作 以太坊跌穿2000美元、比特幣跌6%（第二版）

（4）穆迪的分析簡單直接，因為通脹而預期儲局轉鷹，市場繼續殺高估值。

【通脹升溫】穆迪警告美股面臨10%至20%回調 或需時一年復原

（5）美國商務部最新表示，正撤銷針對WeChat及TikTok的禁止交易清單。

【騰訊WeChat】外媒：美國商務部撤銷對WeChat及TikTok禁令

（6）信義玻璃（00868）股價近一年呈45度角向上，由9元炒上31.4元，一手入場費由1.8萬至加至6.28萬元，股份拆細至1000股後，入場費降至3.14萬元，一般來說，股份拆細雖然與基本因素無關，但在這技術操作後，或有利股價繼續炒。

【信義系】信義玻璃每手買賣單位改為1000股 入場門檻降至逾3萬元 7月19日生效

（7）歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190）招股，主要從事神經、外周血管介入醫療器械，獲12名基石投資者力捧。

【新股IPO】歸創通橋醫療2190招股 一手入場費21565元

（8）證監會行政總裁歐達禮亦有研究Archegoes事件，認為有監管問題，無引伸嚴重系統性問題。

【Archegoes】歐達禮：Archegoes事件反映券商風險管理不足 未涉系統性風險

（9）本地14日零感染後，防疫有放寬的安排。

【疫苗接種】林鄭：分兩階段減抵港強檢日數 周四起C類食肆人數上限放寬至75%

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉