【券商點睇】國內生豬價格屢創新低 豬肉股幾時撈得？

國內生豬期貨跌跌不休，周一（21日）跌近7%再創歷史新低，中港上市的豬肉股一樣跌至四腳朝天。綜合券商意見，豬肉股的估值處於底部，可等待機會布局。

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資料顯示，今年生豬期貨連續創出新低，半年跌幅超過五成，迫使當局發出三級預警，業內預期，短期內豬肉期貨、現貨價格均難以明顯反彈，上漲缺乏動力。

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興業證券表示，目前板塊正面臨深度調整，上市公司均市值處於相對底部，後續龍頭企業有望迎估值修復。A股的牧原股份（深：002714）、正邦科技（深：002157）、傲農生物（滬：603363）等成本具備邊際改善、成長性較高的股份，可進行布局。

中泰證券推測，未來豬價反彈幅度愈大，估值持續低位的時間會愈久，皆因反彈幅度大反而會吸引更多的供給進入，並拉長底部時間。反之，若豬價反彈幅度小，估值反而逐步從低位抬升。



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記者：林衛