【券商點睇】A股悲觀預期逐步修正 再跌將是「黃金坑」

美國聯儲局立場轉鷹，A股表現積弱。國泰君安指出，國內股市上周出現一定調整，以大價股的回落最為顯著。資金撤出的背後，主要出於憂慮而作出的避險行為。第一，聯儲局退市的預期升溫；第二，5月國內經濟數據整體不強，支撐疫後經濟的出口與地產兩個分項，動力出現轉弱信號。

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事實上，該行認為近期的調整更多的是交易層面的博弈行為，但不確定性逐步落地推動風險評價下行，加上無風險利率下降的可能，悲觀預期逐步修正，如若市場繼續下跌，將會出現難得的「黃金坑」。

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國泰君安表示，行業配置重點推薦，一是首推券商、銀行；二是新能源車、電子、計算機、軍工、醫藥等成長行業；三是後疫情時代復甦加速，如國產消費品牌、新興消費、高端消費等行業。

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記者：林衛