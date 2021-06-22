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【券商點睇】A股悲觀預期逐步修正 再跌將是「黃金坑」

股樓投資 01:21 2021/06/22

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美國聯儲局立場轉鷹，A股表現積弱。國泰君安指出，國內股市上周出現一定調整，以大價股的回落最為顯著。資金撤出的背後，主要出於憂慮而作出的避險行為。第一，聯儲局退市的預期升溫；第二，5月國內經濟數據整體不強，支撐疫後經濟的出口與地產兩個分項，動力出現轉弱信號。

【券商點睇】存款利率定價機制調整 龍頭內銀最得益？，請按【見下頁

事實上，該行認為近期的調整更多的是交易層面的博弈行為，但不確定性逐步落地推動風險評價下行，加上無風險利率下降的可能，悲觀預期逐步修正，如若市場繼續下跌，將會出現難得的「黃金坑」。

【加密貨幣】傳四川省加密貨幣礦場遭集體斷電　比特幣跌破33000美元，請按【見下頁

國泰君安表示，行業配置重點推薦，一是首推券商、銀行；二是新能源車、電子、計算機、軍工、醫藥等成長行業；三是後疫情時代復甦加速，如國產消費品牌、新興消費、高端消費等行業。

【延伸閱讀】6月部署：冠軍分析師張憶東 6月積極把握做好倉時機 精選10隻高性價比港股，請按【見下頁

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記者：林衛

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