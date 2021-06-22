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【儲局官員】卡普蘭：儲局減碼宜早不宜遲 量寬非為解決供應受限

股市 01:06 2021/06/22

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卡普蘭表示儲局減碼寬鬆宜早不宜遲，量寬適合刺激需求、而非解決供應受限。（法新社資料圖片）

明年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德，以及2023年擁有投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭，共同出席線上活動，均重申對聯儲局盡早收緊貨幣政策的支持。

三周前就開始頻繁放話儲局回撤寬鬆政策「應宜早不宜遲」的卡普蘭，稱盡早調整政策，可能會避免未來採取更激進行動的必要性，「如果等待太久才逐漸縮減量寬買債(taper)，可能就需要在未來採取其他行動。」

他也援引跟布拉德相似的理由，即加速疫苗接種和積極的財政支出，刺激了今年上半年的經濟增長，令其高於儲局在去年底的預期，因此，儲局被迫提高對今年經濟和通脹的預測。

卡普蘭認為，當前的經濟與2008年金融危機後的情況大不相同，當時的經濟危機導致需求嚴重不足，需要量寬買債來將美國從深度衰退中拉出來。但當前經濟的需求非常強勁，反而是供應端受限，量寬買債的設計初衷適合用來解決需求問題、而非供應問題。

他建議，當前的經濟形勢可能不是進一步量化寬鬆的理想環境，勞動力市場狀況和原材料價格都表明，儲局應該宜早不宜遲地「輕輕抬起踩著油門的腳」。他也像布拉德一樣，贊同對政策行動採取「風險管理方法」，特別是火爆的房地產市場不需儲局通過繼續購買MBS來支持。

此前曾以鴿派著稱的布拉德表示，聯儲局應該準備好應對通脹，在明年意外達到高位。由於經濟在疫情後復甦快於預期，通脹可能保持高於儲局2%的目標，且有潛力進一步上行。

布拉德提到潛在通脹存在上行風險，並建議儲局在後疫情時代的政策必須保持靈活。這意味著政策制定者不僅要準備好應對通縮，還要應對通脹高企的風險。

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編輯：李勝君

 

美股 經濟 疫情 貨幣政策 疫苗 風險管理 量化寬鬆 美國聯儲局 美國 通脹

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【儲局官員】布拉德：不太可能在購債減碼期間加息

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