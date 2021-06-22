【券商點睇】存款利率定價機制調整 龍頭內銀最得益？

日前，國內多家銀行收到調整存款利率授權管理的通知。按照新規定，今後存款利率報價方式由「基準利率×上浮比例」調整為「基準利率+基點」。市場預期，報價方式改變後，一年期以上的存款產品大多要下調。

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東吳證券指，在存款市場監管趨嚴的大背景下，中小銀行吸收存款將面臨一定的壓力。在中期角度，看好客戶黏性更高、網點渠道更廣泛的大中型銀行受益於當前的存款監管格局。

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銀行大額存單等定期存款產品利率將下調。該行認為，存款價格上限目前仍受到自律機制約束，6月初監管調整利率報價方式時，市場已預期利率可能下行，對銀行而言，存款利率下行有利於負債成本降低，但也影響吸儲能力，銀行龍頭更受益。另一方面，存款利率下行對金融市場的影響相對有限，東吳證券認為存款資金不會「流入股市」。

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記者：林衛