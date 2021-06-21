【業績│利好】經濟日報集團全年多賺1.9倍　末期息6仙增20%

經濟日報集團 （00423） 公布年度業績，截至3月31日止全年，雖然收入跌11.7%，至10億元，但純利大增1.9倍，至3091.6萬元，集團指出，因有效成本控制，令純利率有所提升所致。並加派息，每股末期息擬派0.06元，增20%，計及中期息0.02元，全年股息0.08元，增14.3%，現價股息率6.6厘。

經濟日報集團指出，數碼業務增長強勁，整體業務保持平穩。社交距離及其他多項的抗疫措施，進一步促使本地媒體快速數碼轉型。無論是消費者及廣告客戶，均紛紛迅速轉向數碼頻道。集團表示，旗下多個數碼平台的數碼廣告收入錄得顯著增長，抵銷了印刷廣告的部分收入損失。

為進一步加強提供個人化內容，以提升使用者體驗，並配合市場推廣人員對定向市場廣告的需求日增，集團已加大對數據及分析工具等數碼技術的投資，致力製作優質內容，研究平台使用者的行為特性，進行進階分析，採用雲計算以及推行智能推廣策略。集團深信朝着這方向投入資源，可為集團帶來持續增長以及長期的業務發展。

期內財經通訊社、資訊及軟件業務的服務收入，仍保持平穩。

集團預期，2019冠狀病毒大流行、美國新政府上台後的中美關係以及地緣政治緊張局勢，將繼續影響全球及本地經濟。集團將密切留意經濟及政治變化，並審慎管理成本、營運效益及財政收支。集團財務狀況穩健，現金結餘為約4.71億元，將致力維持可持續的派息政策及充裕的流動資金，以保持策略性業務投資及發展的實力。集團進一步指出，儘管全球經濟展望仍然充滿挑戰，但憑藉多年來建立的競爭優勢，並已作好準備，把握機遇及迎接未來挑戰。

記者：譚志偉