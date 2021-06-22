【商場優惠】大埔超級城推出1折感謝月　兼有30間商戶半價禮券

▲ 大埔超級城由7月16日至8月31日將舉行夏日感謝月

嘉禾院線將於今年第三季進駐大埔超級城，成為區內唯一戲院。大埔超級城估計該戲院將成為電影愛好者的新聚點、以及區內外年輕人的最新電影朝聖地。該商場乘勢由7月起推出一折感謝月優惠，進一步吸納顧客。

大埔超級城由7月16日至8月31日將舉行夏日感謝月，顧客可以低至1折震撼價換購逾千件潮流家電、生活百貨及美妝產品，包括 Airpod Max、氣炸鍋、Bruno 即熱飲水機、手提按摩槍等。此外，The Point by SHKP會員於推廣期內消費並登記積分，有機會獲最高消費獎賞贏取iPhone 12 Pro、名貴手錶及商場購物禮券等。

大埔超級城又會聯同逾百間商戶攜手推出商戶購物禮券網上購買平台。顧客無需下載程式，只須由7月16日起登入「新地開心購物一站通」平台 (www.happybuymall.com)，即可以低至半價限時搶購超過30間精選潮流商戶禮券，覆蓋美容、 時裝、 時裝配飾、 電子產品及生活用品，包括Columbia、New Balance等，享盡折上折優惠。同時，「新地開心購物一站通」精選多款夏日潮物，於平台以半價發售, 包括智能手錶及Apple AirTag等。

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責任編輯：葉泳珊